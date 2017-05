Con el El chacachá del tren llegan a Granada los componentes de El Consorcio, en un concierto enmarcado dentro de la gira Desde Mocedades a El Consorcio, que tendrá lugar hoy a las 21:00 horas en el Palacio de Congresos. Una oportunidad única para degustar las canciones de todos los grupos a los que la formación ha pertenecido a lo largo de estos 50 años.

-Tras la muerte de Sergio, El Consorcio regresa a los escenarios...

-Nunca lo hemos dejado del todo. Cuando se fue Sergio nos quedamos descolocados, pero la vida continúa, la gente sigue acudiendo a nuestros conciertos, nos valora y aprecia. Y eso ya es un milagro de la vida después de 50 años en la música. Estamos muy orgullosos de haber seguido caminando. Mientras haya proyectos continuaremos en la brecha.

-¿Qué podría decir que tienen sus canciones para que sean tan imperecederas?

-Son historias de la vida misma. Cuentan situaciones que a nuestro público les hace retrotraerse a momentos agradables o vivencias propias. Son más importante los buenos rollitos que cantar algo que, en verdad, quieres olvidar.

-¿Qué es para usted la música?

-Lo mejor que me ha pasado en mi vida. Empecé en ella cuando tenía 16 años y Sergio 20. Entonces, nunca pensé que me atraparía tanto como lo ha hecho.

-¿Cuál es vuestra filosofía?

-En España se vivía la música, y otras cosas, de un modo más tranquilo, hoy en día, se vive a muchísimas más revoluciones que cuando yo era joven. Nos ha tocado vivir de una manera y en este momento recogemos los frutos de un trabajo que perdura, algo que en la actualidad es muy complicado. Todo es efímero e inmediato. Nos han enseñado a usar y tirar, consumir por consumir, y esa dinámica no me parece buena, porque vas dejando en el camino cosas que valen la pena. Imagino que en algún momento pagaremos por ello.

-Mocedades con Eres tú y más tarde Sergio y Estíbaliz con Tú volverás estuvieron en Eurovisión. ¿Cómo ha evolucionado el concurso?

-Risas. No tiene nada que ver. Eurovisión hoy en día es un espectáculo audiovisual, en el que importa más eso, que lo que se canta. Las cosas que están pasando ahora me parece muy triste porque sólo nos quedamos en la carcasa, no hay interés por algo que esté bien cantado, que transmita un sentimiento, sino en poner capas y capas para aturdir a la gente.

-¿Cuál podría decirse que es una constante después de tantos años de carrera?

-Se podría decir que contamos con un público que tiene la capacidad de valorar lo que se dice en las letras, y más ahora, que parece como que no existieran los sentimientos. Tenemos suerte de poder transmitir y llegar al corazoncito de quienes nos siguen.