"No puedes tocar como si vinieras del súper, hay que maquearse"

Johnny Cifuentes, miembro fundador de la mítica banda Burning demuestra que precisamente su sangre rockera es incombustible. 40 años no han sido suficientes para parar a este enamorado de su oficio que con su gira Corre conmigo regresa a Granada el próximo sábado en la sala El Tren. ¿El filo de la navaja de Burning? Ni demasiado duros ni demasiado pop. Cerca del glam aunque nunca alejados de rock. Pegados a grandes como Lou Reed, Bowie, o los Stones, por más décadas que pasen.

-Lleva más de cuarenta años sobre los escenarios, se podría decir que es usted el Mick Jagger español.

-Eso son palabras mayores. ¿Cómo está Mick Jagger por cierto? (risas). Yo soy Johnny de los Burning de toda la vida y estoy también muy bien.

-Dicen que los viejos rockeros nunca mueren.

-Eso es, se le coge mucho apego a esto. Simplemente es que no has conocido nada mejor. Creo que es porque nos agarramos a esto como a un clavo ardiendo. Esto es hasta que el cuerpo aguante. Yo tengo un bar de rock llamado El Cocodrilo y siempre tendré tiempo de poner música y cervezas frías, cuando no pueda subir a los escenarios.

-La gira se llama Corre conmigo, ¿hacía dónde va Burning ahora mismo?

-Creo que seguimos corriendo en la misma dirección, Burning no se ha movido practicamente de la baldosa desde los años 70. Lógicamente las modas las oyes y queda un poco de todo eso, pero seguimos haciendo lo que siempre nos ha gustado: rock and roll, medios tiempos y baladas. Creemos en las canciones que arañen la entraña.

-En esta gira hacen un recorrido por toda su discografía.

-Siempre nos dirigimos hacia el próximo concierto y hacer que sea el mejor de tu vida, cada noche es así y en Granada lo haremos igual: con más de dos horas de canciones de toda la vida. Hacemos un recorrido desde los años 70, de hecho incorporamos una canción que fue lo primero que tocamos, I'm burning.

-Usted decía que esa misma canción si la escuchaban en Inglaterra no entenderían la letra. ¿Ha mejorado la cosa con el inglés?

-(Risas) Nosotros no tuvimos la suerte de ir a colegios bilingües, pero ahora nos resarcimos porque la gran noticia es que los Burning se van a tocar este mes de noviembre a Londres. Esa es otra cosa que voy a tachar en mi lista.

-Es usted el único miembro fundacional de la banda que sigue en activo.

-Empecé el grupo con mis amigos y el mundo da muchas vueltas cuando te dedicas al rock y nunca sabes lo que puede ocurrir y a veces tienes que pagar un peaje altísimo. La diferencia entre el panorama actual y aquellos 70 es que en esa época había menos prejuicios, no nos perdíamos en tonterias, íbamos al grano.

-¿Ha desaparecido algo de lo que había a la edad de 20 años?

-Ahora por ejemplo elijo mucho los conciertos a los que voy, antes devorada todo lo que había.

-¿Qué grupos españoles actuales escucha?

-Pues tengo que decir que soy un auténtico capullo, porque me crié oyendo a ingleses y americanos y sé que debería escuchar mucho más porque aquí se hace música muy buena. Me gusta mucho por ejemplo Guadalupe Plata, o los Deltonos, todo el rock que me recuerda a su época más genuina.

-¿Le gusta el último disco de los Rolling?

-Ese me lo compré en vinilo y es una delicia. Tengo que decir que han pagado una deuda al género por el cual ellos empezaron a tocar. Tocan de hecho en septiembre en Barcelona y ya hay por ahí peticiones de que los Burning sean sus teloneros.

-Burning siempre le dio mucha importancia al estilo, sobre todo al tema del maquillaje y el vestuario, ¿lo mantienen?

-Yo soy de la opinión de que no te puedes que subir al escenario como si vinieras del súper, creo que hay que maquearse. En la época primera teníamos incluso ropa de preactuación, y ya para tocar echábamos todo por la borda: pinturas, la mejor ropa que podríamos encontrar. Creo que es algo que no se hace ahora en los grupos indies, aunque es su rollo.