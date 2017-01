"Si quieres estar en las grandes salas, tienes que entrar en el juego"

Montxo Armendáriz comenzó a dedicarse al cine porque "pensaba que era una puerta para poder contar historias haciendo a la gente partícipe de ellas", comentó ayer en la charla sobre Cine contemporáneo y nuevas tecnologías que ofreció en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada.

El realizador apareció ante los alumnos derrochando simpatía y muchas ganas de ofrecer sus conocimientos. Ante la pregunta de cómo definiría su propia obra fílmica no dudó en contestar que se trata de un cine humanista. "Mis películas buscan la superación de una adversidad o problema social por parte de unos personajes que reflejan la realidad en la que vivimos".

Según Armendáriz, las nuevas tecnologías avanzan a niveles tan agigantados que lo que hoy es una tendencia, dentro de un mes quedará totalmente obsoleto. "Los cambios no se producen porque sí, las genialidades se llevan a cabo debido a la realidad social en la que nos encontramos. Todo el cine que se hace en un momento es el resultado de la situación política y económica", comentó ante el atento auditorio.

La llegada de la inmediatez ha provocado que actualmente no sepamos en qué momento se encuentra el cine. "Tal y como lo conocíamos ya no existe, nos encontramos en un punto de inflexión que ha cambiado por completo la forma de entenderlo".

Durante la ponencia no dudó en afirmar que actualmente existen, sobre todo, dos tendencias. Por un lado nos encontramos ante un cine de inmediatez o resistencia, fiel reflejo de la sociedad actual. Por otro, un cine digital que ha dado lugar a la creación de un monopolio por parte de los estudios, que se han visto obligados a unirse a las grandes productoras y cadenas de televisión. "Si quieres que tu película se proyecte en grandes salas, debes entrar en su juego", aseguró.

"Las nuevas tecnologías -añadió- nos han llevado a una situación en la cual es necesario que las historias se reflejen en múltiples pantallas, contando varios relatos a la vez para que el público no se aburra. La llegada de las transmedialidad ha llevado a una especialización cada vez mayor".

Sin embargo, el realizador pamplonés explicó cómo esta tendencia hacia una creación de películas comerciales ha hecho que el cine narrativo quede relegado a las series o a plataformas de Internet. El problema reside en que las plataformas hacen que ver una película sea fácil, pero no rentable. "Lo que ocurre con las plataformas legales es que el precio que puedo pagar no tiene nada que ver con lo que tenía pensado. Tú no amortizas el coste solo con las plataformas digitales. Cuando se paga, este dinero no es suficiente, lo que te obliga a abaratar costes y por consecuencia hace que acabes realizando un cine de bajo presupuesto".

Por tanto, las películas narrativas quedan relegadas a estas plataformas digitales y a festivales que han tomado como medida la radicalización del cine narrativo, ofreciendo tan solo este tipo de películas.

La llegada de momentos de crisis como la de 2008 ha conllevado una búsqueda de respuestas para explicar qué está pasando. En este sentido destaca películas como la italiana Fuocoammare, sobre la situación de los inmigrantes en la isla de Lampedusa o la española B, sobre el caso de Luis Bárcenas.

"Después de todo periodo de experimentación se vuelve a los orígenes. Actualmente hemos vuelto a contar historias, pero éstas se basan en el yo conmigo mismo".

Esta tendencia ha hecho que las películas cuenten una narración diferente a la situación social, aunque como afirma Armendáriz las tendencias actuales están en constante cambio. "El cine se queda en lo comercial y sustractivo. Actualmente las produccciones están destinadas a que la gente se entretenga y no piense".

El cineasta alude a que la digitalización también ha tenido un efecto positivo en la población. El hecho de que todos podamos realizar historias a través de nuestro móvil y después difundirlas ha sido una "alfabetización" visual. "Hoy día todo el mundo sabe escribir, pero no todos son capaces de hacer una novela. Con el cine ocurre igual, la popularización permite que todos podamos hacer historias , pero sigue siendo necesario el ingenio para poder hacer que esas narraciones lleguen a la mayor gente posible".