Una redacción 'a la antigua usanza' como pieza de museo

"Mutismo en el Ayuntamiento tras publicarse un avance de la auditoría". Es un titular del 19 de noviembre de 1988 del extinto Granada 2000 que demuestra que el material con el que se hacen las informaciones ha cambiado bien poco en 30 años. Lo que sí ha variado hasta límites inimaginables entonces es la tecnología, como refleja la colección de la Fundación Andaluza de la Prensa que se instala de forma permanente en el Museo de CajaGranada, que muestra una selección de los fondos de la Fundación para recorrer más de trescientos años de periodismo y de historia. Revistas, periódicos, publicaciones, material gráfico, la evolución de la tecnología y la llegada de la radio y la televisión sirven para hacer un viaje que navega entre lo histórico y lo sociológico, como demuestra una de las fotografías expuestas de la agencia Efe: un varón español que mira extasiado a dos misses en bikini en el apoteosis de Marbella. "Granada es un núcleo clave del conocimiento de la prensa y foco de creación de diferentes colecciones y fondos", señaló Ramón Burgos, presidente de la Fundación Andaluza de la Prensa, durante el acto de presentación celebrado ayer coincidiendo con el día del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales.

La exposición permanente hace un repaso por las cabeceras de los periódicos que durante tres siglos han conseguido que los políticos no se quedaran tranquilos por la mañana hasta echar un vistazo a la prensa del día. Durante el acto de apertura, el presidente de CajaGranada Fundación, Antonio Jara subrayó que los profesionales de los medios de comunicación tienen un punto de encuentro a su disposición. "Este puede ser el lugar de referencia para los profesionales de la comunicación de Andalucía", señaló. Para Antonio Jara, "no es normal que un sector profesional tan importante no tenga un punto de encuentro. Es una carencia peligrosa porque, como señaló Benjamin Constant, sin una prensa libre no se puede tener una vida pública sana. Es necesario poner en valor lo que significa la prensa en una sociedad libre y contarle su historia y su importancia a la ciudadanía, a los jóvenes y a los escolares". Por su parte, el subdirector general de RTVA, Joaquín Durán, destacó que es una idea "estupenda" hacer útil la historia de la prensa en Andalucía. "En estos momentos en los que el periodismo está en una situación muy difícil, en este momento tan crucial, es muy importante que haya espacios como este que permitan reunirse a los periodistas, un punto de encuentro básico ya que, para iluminar el futuro, hay que conocer la historia", continuó el director de Canal Sur Radio y Televisión, en un acto que también contó con la presencia de María de Leyva, concejala de Cultura, y de Sandra García, delegada de la Junta de Andalucía, que destacó la función social de la prensa "para aportar las claves para la comprensión de lo que ocurre". Todos coincidieron en subrayar la importancia de una prensa libre tras los "brutales" ataques recibidos en los últimos días, en referencia al nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

La exposición se articula en cuatro ejes temáticos. El recorrido comienza con una inmersión en una antigua redacción , donde los periodistas escribían al ritmo de los teletipos. También se viaja al pasado con las máquinas de linotipia que revolucionaron la profesión a finales del siglo XIX o los ya obsoletos dispositivos telegráficos desde los que se enviaban teletipos a las redacciones.

El recorrido histórico hace una parada en las Cortes Generales de San Fernando, entre 1810 y 1811, considerado como el nacimiento de la prensa libre cuando se desarrollaron decretos legislativos transcendentales como la igualdad de derechos, división de poderes, inviolabilidad de los diputados en el ejercicio de su cargo y la libertad política y de imprenta.

La exposición también recorre la historia del humorismo gráfico y refleja que los primeros brotes del humor gráfico en Granada datan de comienzos del siglo XIX. En las dos últimas décadas de esta centuria, aparecen numerosos dibujantes dedicados casi exclusivamente a las revistas satíricas editadas en la capital y los diarios El Defensor de Granada y Noticiero Granadino dedican pequeños espacios a las viñetas.

Este periodismo desenfadado y crítico a la vez ganó importancia con la llegada del siglo XX, hasta el punto de que todos los diarios y revistas reservaban un espacio al humor. En La Voz, de Madrid publicó el dibujante granadino Manuel Tovar. En Granada lo hacían López Sancho, Miranda, Jiménez Real y Cerdá, entre otros. Después llegaron Martínmorales, Soria, Valverde, Mesamadero, Prats, Frapuchi, Antonio Martín 'El Gato' y el malogrado Andrés Soria Moreno.

La Fundación de la Prensa plantea un recorrido al pasado de una profesión que siempre mira al futuro.