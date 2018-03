La reivindicación irrumpe en el Festival de Tango

Aunque la gala inaugural del Festival de Tango de Granada se había proyectado como un homenaje al papel femenino en el género, dada su coincidencia con el Día Internacional de la Mujer y el impulso que han adquirido las movilizaciones esta última semana han obligado a un cambio en la programación inicial. La misma fecha de arranque elegida por el festival, que se prolongará hasta el próximo día 18, ya era una declaración de intenciones, pero no resultó suficiente. En un principio estaba previsto que la gala comenzase en el Teatro Isabel la Católica a las 20:00 horas, pero el director del festival, Horacio Rébora, señalaba ayer que se había decidido ceder tanto el espacio y como el público asistente a los colectivos que se manifestaban en la calle durante la primera media hora, de 20:00 a 20:30.

"Desde un primer momento la gala se había proyectado como un acto con presencia exclusivamente femenina pero hace unos días nos hicieron esta propuesta de ceder el espacio para realizar proyecciones de asociaciones de mujeres de Granada y tanto al Ayuntamiento como a nosotros nos pareció una idea estupenda. Estamos muy contentos de que sea así", manifestaba Rébora.

Tras esa media hora inicial, la gala siguió la programación prevista, con una primera parte de intervenciones y presentaciones por parte de representantes de la embajada de Buenos Aires, del director de la cita y el alcalde de Granada. La apertura musical de la noche correspondió al coro de niños del colegio Eugenia de Montijo, que arrancaba con un solo de voces femeninas.

Después, actuó el Grupo de Cámara Femenino del Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, dirigido por Lila Horovitz, al que siguió en el escenario del Isabel la Católica una rareza en el mundo del tango: una pareja de baile formada por dos mujeres, Débora y Cristina, acompañadas por la voz de Marili Machado.

En total, algo más de una hora de espectáculo con un acento netamente femenino ante casi 600 espectadores.

Durante los próximos diez días, además de las galas en el Teatro Isabel la Católica, el festival se abre a nuevos rincones y a nuevas actividades.

El tango llegará a espacios universitarios, monumentales, fiestas de trasnoche, bailes populares, diversas animaciones urbanas e incluso a pueblos de la provincia constituyendo en su conjunto un gran espacio cultural urbano.

Además del teatro municipal, que será el escenario principal, los espectáculos impregnarán las calles y plazas de Granada y se desarrollarán también en espacios como el Hotel Alhambra Palace (que vuelve a la programación después de unos años de ausencia), o los establecimientos de la cadena Maciá, el Museo de la Casa de los Tiros o el café La Tertulia, que acogerá clases de tango casi todos los días impartidas por los artistas invitados.

Como novedades, junto a la gala inaugural del Día de la Mujer, el domingo 11 de marzo, en la Plaza de las Pasiegas, se podrá ver el espectáculo Un domingo memorable en el que, sobre un fondo escénico formado por maletas, un coro de más de sesenta niños dirigidos por Lila Horwitz interpretarán diversos tangos. "La noticia es que el coro no se suspende a pesar de la lluvia. Igual la gente no lleva las maletas para que no se mojen, pero los niños actuarán con sus paraguas", bromeaba ayer Rébora.

El tango también llegará a la Plaza el Carmen el sábado 17 a las 13:00 horas o en la Plaza del Humilladero, donde hará su aparición tanto el sábado 10 como el miércoles 14 o el viernes 16.

En la apretada agenda destaca además la Gran Gala de clausura del domingo 18 con Los Guardiola, que presentarán el espectáculo El inmigrante.

El jueves 15 habrá Tango en la Universidad. En concreto en el espacio V Centenario en la antigua Facultad de Medicina.

Además en los autobuses turísticos de la empresa Granavisión se podrá disfrutar de música de tango a cargo de Jorge Barreto, trasnoches o una fiesta en la que se fusionará la gastronomía y el tango en el Hotel Alhambra Palace.

El Isabel la Católica acogió tanto las protestas de las asociaciones y las actuaciones de los artistas invitados a la inauguración.