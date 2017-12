Al rescate del Lorca más surrealista

"Muy pronto saldrá un libro mío [...]. A aquellos que sólo conocen mi producción literaria de tiempo atrás seguramente no les gustará. Quizá creerán que es un cambio total, absoluto, de itinerancia. Pero, en el fondo del fondo, yo soy el mismo ahora que en el primer verso. Es sólo que las circunstancias que marcan la evolución del mundo tienen una excepcional influencia sobre los hombres. En este libro, sin abandonar el lenguaje poético, del que tan íntimamente satisfecho estoy, hablo de multitud de cosas que he observado en los últimos cinco años". Lo dice Federico García Lorca en alusión a Poeta en Nueva York durante una entrevista con L'Hora. Setmanari d'Avançada en 1935, que se ha publicado en un completísimo volumen editado por Malpaso, titulado Palabra de Lorca. El artista granadino había flirteado con el surrealismo años atrás como demuestran los tres diálogos en prosa que publicó en la revista literario Gallo hacia 1928: El paseo de Buster Keaton; La doncella, el marinero y el estudiante; y Quimera. Este espíritu onírico, surrealista, señala la museóloga y experta en teatro Sarah Turel, también se impone en sus piezas dramáticas Así que pasen cinco años y El público. "En una carta que le escribe a su amigo -y crítico literario- Melchor Fernández Almagro le cuenta que está haciendo unas comedias imposibles -las mencionadas anteriormente-, que son su verdadero propósito: "El futuro del teatro europeo está ahí, en esa línea, pero para dar prestigio a mi nombre seguiré haciendo el otro teatro -en referencia a obras como Bodas de sangre-", cuenta José Moreno Arenas para explicar lo que será Federico, en carne viva, su nueva pieza teatral que se estrenará el 17 de enero en el 35º Festival de Teatro de Málaga.

"Con esta pieza trato de resaltar la obra surrealista de Lorca. Él sentía una preferencia por el teatro surrealista porque es ahí donde vertía su propia personalidad y donde no tenía miedo a decir que era homosexual. Lo decía a plena libertad. Ese es el teatro bajo la arena, que no tiene nada que ver con sus grandes tragedias de corte andaluz -basadas en sus vivencias en Fuente Vaqueros, pueblo en el que nació-", señala el dramaturgo alboloteño. Moreno enfrentará en un mismo escenario al poeta, encarnado por Rubén Carballés, y a Margarita Xirgú, papel que interpretará la actriz sevillana Elena Bolaños, para mostrar la dualidad que reinó en la vida y obra del artista granadino. "Cuando el poeta le muestra a Xirgú el libreto Así que pasen cinco años ella no lo entiende. La intérprete catalana quiere una Bernarda, papeles pide estrella. El dramaturgo en ese momento necesita escapar de la vega y encontrar otra musa distinta, alguien como Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete, que creo fue su último amor y no Rafael Rodríguez Rapún, y que será el telón de fondo de la obra", subraya.

Apasionaria es la compañía encargada de dar vida al montaje de corte contemporáneo

Deseo versus contención. Romancero gitano versus Poeta en Nueva York. Yerma versus El público. Bernarda versus Buster Keaton. Todo cabe en esta obra con una propuesta escénica "muy contemporánea", en palabras de su directora, Bolaños, que "pretende mostrar al Lorca en carne viva, al hombre que habitó dentro del mito". "No vengo a romper con la imagen que se tiene de él, pero debemos entrar menos en ese mito y más en el ser humano", aconseja el autor de Federico, en carne viva, que cree que hablando de las preferencias del poeta se puede llegar a entender mejor el compendio de su obra. "Entre ellas está el surrealismo. No se dice lo suficiente. No, no, no. Hay que gritarlo. Leer El Público es entender a Federico", esgrime.

La compañía encargada de dar vida a la pieza teatral que se estrenará el 17 de enero en el 35º Festival de Teatro de Málaga es Apasionaria Producciones, creada por la propia Bolaños. La intérprete sevillana quería tomar otra camino distinto al que ha recorrido con BricAbrac Teatro, formación teatral de la que es fundadora y con la trabaja comedias y piezas de carácter educativo. "Uno de los temas que se tratan es el conflicto que tenía Lorca en cuanto a cambiar su forma de trabajar. Imagínate el paso de hacer tragedias célebres y clásicas a escribir un teatro alejado de su vega. Lorca se sentía encorsetado. Eso se entronca un poco con mi realidad. En BricAbrac utilizaba otro lenguaje y ahora de repente me encuentro haciendo algo diferente", reconoce ilusionada Bolaños, la misma que encarnará el papel de "todas las mujeres de la vida del autor" y de Xirgú, "una mujer pionera en su época, era actriz y empresaria".

El texto, dice Bolaños, "es difícil porque José plantea una prosa poética que está llena de imágenes y poesía. A veces, incluso las escenas más cotidianas tienen unas construcciones gramaticales poco naturales. La sensación que tenemos es que trabajamos versos, Siglo de Oro. Aunque tiene ese punto de absurdo de Samuel Beckett". El dramaturgo alboloteño reivindicará al poeta en su faceta más humana y contemporánea, como la propia puesta en escena a cargo de la actriz sevillana. "Quizá es un riesgo, pero es un riesgo que vamos a asumir", admite Bolaños, que concluye diciendo que el objetivo "es acabar con el mito que todo el mundo tiene instalado en su cabeza sobre Federico para intentar que vean más allá". Un rescate justo y necesario del Lorca más surrealista, libre y provocador.