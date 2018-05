La ficha 'NIEVE EN LOS BOLSILLOS. ALEMANIA 1963' Kim.Norma Editorial. 200 páginas. 25 euros.

Uno de los historietistas más brillantes del panorama nacional, Kim, regresa a librerías con Nieve en los bolsillos. Alemania 1963, relato en primera persona de su viaje a Alemania en la década de 1960 y crónica, por extensión, de la emigración laboral en el franquismo. Con la precisión gráfica que lleva exhibiendo a lo largo de su carrera, y que alcanza su cúspide en la duología conformada por El arte de volar y El ala rota, esos emocionantes y dolorosos retratos del pasado reciente de nuestro país escritos por Antonio Altarriba (el primero de los cuales ganó merecidamente en 2010 el Premio Nacional de Cómic), el autor de Martínez el facha nos regala otra obra maestra, de una enorme potencia visual, en la que el retrato íntimo (amargo y cómic a un tiempo) se funde con la estampa social.

En palabras de Álvaro Pons, que firma la introducción del volumen editado por Norma Editorial, "la viñeta se convierte en un pequeño teatro de sombras del pasado por el que desfilan otras historias, las de hombres y mujeres que dejaron su país por miedo, por hambre, por justicia o por libertad. Con la misma extrema generosidad que tuvo con Altarriba al convertirse en el alter ego invisible del guionista en El arte de volar y El ala rota, Kim se queda a un lado para cederle sus dibujos a los que nunca pudieron hablar: a esa mujer que tuvo que huir de abusos ocultados, a ese hombre que era apalizado por una sexualidad perseguida, a los que huyeron de un futuro que no querían recorrer. Poco a poco, esos relatos no solo cuentan la historia no escrita de los emigrantes españoles en Alemania, sino que en su conjunto componen un retrato perfecto de la España que no podía ser dicha, de esa que no podía hablar".

La excelente edición de Norma se completa con un bello apartado de material adicional, conformado por un puñado de dibujos, a blanco y negro y a color, seleccionados de entre los muchos cuadernos de bocetos que rellenó Kim durante su estancia en Alemania y que poseen una fascinante cualidad pictórica.