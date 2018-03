"No han secuestrado un cómic porque no hay ninguno tan comprometido para ello"

-la Cúpula publicó un integral de Anarcoma hace meses. ¿Fue fácil?

-(Ríe). No mucho. Llevamos a cabo una labor de arqueología enorme. Tuvimos que restauran y pintar muchas páginas. Además, la editorial quiso publicar en otros países, pero no han querido porque dicen que no es época para editar este tipo de tebeos. ¡El cómic estuvo publicado en Alemania, Holanda y Estados Unidos en los años 80! Vivimos un retroceso en las libertades y en la mentalidad a causa de una especie de onda puritana.

-¿El dibujante lo tiene más complicado que nunca hoy día?

-Si quiere hacer una obra comprometida, sí. Pero no sólo lo tienen difícil los dibujantes, también los escritores o los cantantes. Han ocurrido muchos secuestros como no pasaba desde la época de Franco.

-Imagino que se refiere al secuestro de Fariña de Nacho Carretero y a la condena del rapero Valtonyc. ¿Podría ocurrir en el cómic?

-No porque no hay ninguno lo suficientemente comprometido y que vaya más allá de lo que se hace hoy. No hay una historia transgresora y agresiva como Anarcoma. Son cosas más light.

-¿Qué queda de la Barcelona underground y atrevida de los 80?

-Quedo yo, que soy una reliquia. De haber estado por encima de Madrid y haber sido la ciudad más cosmopolita de España, se ha convertido en una ciudad de provincias más con un escaso atractivo cultural.

-¿La independencia le ha restado credibilidad a la ciudad?

-No, es un añadido más a esta especie de situación incómoda. A la gente se le ha olvidado que el gobierno de Puigdemont es una república de derechas, y hay monarquías que son muchos más liberales que esta república bananera. La aplicación del 155 tampoco me ha parecido bien.