Una serie de cómicas desdichas

Imaginen a Gabino Diego (Las bicicletas son para el verano, Amanece que no es poco) en el papel de un marido jeta al que su mujer (Tete Delgado) le invita a un intercambio de parejas para celebrar 20 años de casados. A la disparatada historia añádanle un texto "original, fresco y con chispa", en palabras de Diego, obra del dramaturgo malagueño Ignacio Nacho, con amplia experiencia en hacer reír de manera inteligente y sutil al espectador; una dirección "impecable" de Juan José Afonso, que ya trabajó con Nacho en La cena de los idiotas; y un combo de "all star de la comedia" donde sobresale con creces Juanma Lara. El resultado del potente cóctel es una comedia ágil titulada El intercambio, la misma que se encargará de despedir el programa dramático del Corpus hoy, con sesión doble a las 19:30 y a las 22:30; y mañana domingo a las 19:30 en el Teatro Isabel la Católica. "La obra tiene muchas sorpresas. Una detrás de otra", adelanta el actor madrileño.

Diego admite que no conocía de antemano al autor malagueño, pero en cuanto leyó el texto su sí fue rotundo. "Tenía que escoger entre tres proyectos de teatro y me decanté por ésta porque era el tipo de obra que quería hacer. Me gustó la chispa que tienen los diálogos. Todos, al leerlos, nos reíamos muchísimo. Ignacio Nacho tiene personalidad como autor de teatro. Es especial. El papel y el reparto también me ganaron", reconoce el intérprete, que tiene en mente presentar una espectáculo nuevo al terminar la gira de El intercambio y rodar una película. Otra de las cosas que atrapó al actor fue el tipo de humor que destila la comedia del malagueño. "Me enamoraron esos toques de humor absurdo, muy de los hermanos Marx y de Miguel Mihura. Yo situaría esto entre el vodevil clásico y la comedia costumbrista del siglo XXI", explica uno de los personajes más queridos de Amanece que no es poco, una película con un guión también surrealista.

El punto de partida del montaje es el intercambio, pero, señala Diego, "al final tiene un mensaje: aprender a valorar lo que tenemos al lado. Me he sentido muy identificado. Cuando llevas 15 años casado con alguien siempre piensas que las demás son más guapas que la tuya; te preguntas qué te estarás perdiendo. Aún así, es bonito apostar y querer a alguien que ha estado tanto tiempo contigo". Un intercambio de parejas interpretado por Diego y Delgado, "una fiera de intérprete y un encanto", recalcó el madrileño, que se torna en un auténtico disparate de historia y finaliza con un tierno mensaje "necesario y aconsejable". La puesta en escena también abordará otros aspectos tales como la hipocresía, los miedos, la vergüenza y las fantasías. Lo que a priori se contempla como una velada excitante y divertida, se convertirá en una auténtica pesadilla. "Una serie de cómicas desdichas", afirma el actor, que representa un rol en la obra habitual en su trayectoria artística. "La gente, que ya está acostumbrada, se ríe de lo mal que lo paso. Se ríe del desgraciado", comenta. "Es un personaje que está de principio a fin en la obra. Es el que mantiene la función todo el rato mientras van apareciendo otros personajes", resalta.

Llega un momento en la conversación que se le pregunta a Diego por el exceso en lo últimos años de comedias de corte blanco en la cartelera. "A mí me encanta la comedia y que haya un exceso de ello está muy bien. La gente necesita reírse. Además, la buena comedia siempre lleva un drama por debajo. Igual que un drama siempre tiene que tener algo de comedia. La vida es así", reflexiona. El actor cree que este espectáculo puede gustar a "chavales jóvenes y a matrimonios mayores, porque lo van a pasar bomba. Es una obra muy divertida". Además, piensa que hay que "apoyar a los dramaturgos españoles. Hay gente muy buena". Si se le pregunta por el tipo de público que se sienta en las butacas, Diego no duda en confirmar que nada tiene que ver con el de "hace 50 años". "La tecnología ha cambiado todo. La gente lo quiero todo inmediatamente. Es un momento complicado. Aún así, lo que tiene teatro, a diferencia de otras cosas, es que está vivo", remata.