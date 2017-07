"Me sorprende que una canción mía permanezca durante muchos años"

Con el lanzamiento de su tercer álbum de larga duración Just Being Me, en el otoño de 2016, el cantante y compositor británico Myles Sanko ha recibido la alabanza de la crítica más exigente y ganado una popularidad merecida que le ha llevado a realizar una extensa gira internacional por los más prestigiosos festivales. No es exagerado afirmar que Sanko es considerado "el nuevo embajador del soul europeo".

Poseedor una discografía pujante y exitosa, emparentada con la de Gregory Porter, con quien ha compartido escenario en varias ocasiones. El cantante cuenta con un poderoso directo y una perfecta puesta en escena que cautiva desde la primera nota al espectador. Myles Sanko consigue aunar perfectamente los preceptos sagrados del soul clásico con un exquisito sonido contemporáneo y un repertorio que incluye excelentes composiciones propias y algunas versiones de grandes clásicos como Marvin Gaye. "Just Being Me, habla de amor, esperanza y política y tiene un pedazo de mí en cada parte'', afirmó el artista.

Les aconsejo a los nuevos músicos que se tomen un tiempo para sus sueños, porque sin sueños no somos nada"

-¿Qué significa la palabra Soul para usted?

-Soul se refiere a la música que podemos cantar desde el corazón y no desde la mente. Aquella cantada con total pasión y capaz de expresar emociones como la felicidad o la tristeza.

-Le conocimos como compañero de gira de Gr. Porter, ¿por qué dentro de la música swing y jazz escasean los hombres como cantantes?

-(Risas). Ahora hay bastantes cantantes masculinos, pero es cierto que en los años sesenta, la gloria se la reservaron las grandes divas de la música negra. Pero nosotros estamos pelando nuestra parte.

-Un amigo DJ decía que en cualquier parte del mundo, cuando quería llenar la pista ponía a Bob Marley. ¿Qué canción es su comodín a la hora de levantar un concierto?

-Una de mis canciones llamada Come On Home hace que la gente tenga el estado de ánimo adecuado en mis conciertos. Esta canción se ha convertido en el himno de Myles Sanko.

-¿Se considera usted más británico, francés, africano o una mezcla igual de los dos?

-Me siento más británico hoy en día, pero soy un crisol de todas las cosas que me hacen lo que soy hoy y estoy feliz de ser todas esas cosas al mismo tiempo.

-El bluesman de Mali, Ali Farka Touré, asegura que "toda la música nació en África". ¿Está de acuerdo?

-Estoy completamente de acuerdo. En los ritmos africanos puedes escuchar lo que luego serían el blues, el jazz, el soul, el funk y el hiphop. Casi toda la música contemporánea que escuchamos en esta parte del mundo viene directamente de Africa.

-¿Se siente un revivalista?

-No, yo quiero que la música suene actual. Formo parte de la nueva generación soul y mantenemos vivo y activo un género que ya no tiene edad, es una música que ha traspasado varias generaciones porque está bien viva.

-De todas formas, ¿aquellos sonidos de los sesenta se pueden replicar hoy o se pierde el feeling por el camino?

-Los tiempos en los que se grabaron todas esas referencias clásicas son irrepetibles. Aquellas artistas, músicos, estilos, técnicos... ya no existen. Es posible lograr aquel sonido de los sesenta y setenta. También el oyente actual está acostumbrado a otro tipo de sonidos distintos, por eso no se puede repetir. Yo no lo intento y a mi tampoco me gustaría que la música de Myles Sanko fuese replicada, no debería serlo.

-Sus temas parecen estándares, ¿cómo se compone una canción clásica instantánea?

-Es un buen cumplido. Para ser honesto, realmente no sé de dónde viene, simplemente pasa y me sorprendo a veces de que alguna canción mía tenga posibilidad de permanecer muchos años en la memoria sentimental del oyente.

-Just Being Me es más que un título, ¿es una declaración de intenciones?

-Sí, es una declaración de intenciones ya que ahora siento que puedo ser el yo que quiero ser y estar orgulloso de ello.

-Y por último, siendo un ejemplo 'global' de perseguir un sueño ¿qué consejo le daría a las personas que quieren dedicarse a la música?

-Que se tomen un tiempo para sus sueños, porque sin sueños no somos nada.