Un suave crepúsculo

La ficha 'Viaje por Europa. Correspondencia (1925-1930)' Giuseppe Tomasi di Lampedusa.Trad. Juan Antonio Méndez. Acantilado. Barcelona, 2017. 208 págs. 16 euros

Sin ponernos melancólicos ni solemnes, es improbable que hoy exista una correspondencia con el vivo y ligero dominio de la cultura que exhibe aquí Lampedusa. Para ello se necesitaría, no sólo la prominente formación del escritor, que se extiende en un suave y malicioso humorismo, sino una clase, un substrato, un grupo intelectual, que permita la correspondencia entre ellos. Por varios motivos (además del crepúsculo del género epistolar) esto ya no es posible. Aun así, esta correspondencia de Lampedusa, escrita cuando el autor contaba apenas treinta años, no es el ejercicio melancólico de un artista conservador, en el que se pregunta, como Villon, por las nieves de antaño. Muy al contrario, cabe consignar estas cartas, auténticas piezas literarias de un sólido y maravilloso humor, como el testimonio juvenil de un mundo que, por poco tiempo, se sueña joven y celérico y vanguardista.

En este sentido, es sintomático el entusiasmo de Lampedusa por las radios que contempla en Berlín. Hay toda apología de "lo nuevo" (los nuevos instrumentos, la nueva arquitectura, la nueva estética de la ciudad), que Lampedusa, como Benjamin, sitúa en el Berlín secreto de Franz Hessel. Este es el anclaje que permite al lector de hoy, bajo su maravillosa y plural erudición, un punto decimonónica, identificarse de inmediato con Lampedusa, y con un modo de contemplar la civilidad, y el hecho mismo de viajar, sin el apresuramiento y las estrecheces del turista de hogaño. En puridad, se trata del inverso de un Grand Tour, que va desde Italia a Gran Bretaña (y no como proponía sir Francis Bacon), pero en el que ya se incluyen la Alemania romanizada, y aun así sedienta de Absoluto, de Kultur, como querían Goethe, Heine y Enrique Von Kleist. Se trata también de una Europa distinguida, fabril y antisemita (véase su carta XXVIII), en la que el pueblo de Israel aún conserva los rasgos caricaturescos, bruñidos por un Oriente sucio y milenario, que arrastra sobre sí El Judío Errante.