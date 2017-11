"Mi voz ya no suena tan oscura y nicotínica como en anteriores discos"

-sinatra decía que lo importante no es qué se canta sino cómo se hace. ¿Lo suscribe?

-Por su puesto. Hombre yo admiro a quien además de tener una voz maravillosa canta como Dios, esos lo tienen todo (risas), pero hay muchos artistas que si tener un gran voz no sólo cantan, sino que cuentan, que es lo importante.

Hay muchos artistas que sin tener una gran voz no sólo cantan, sino que cuentan, que es lo realmente importante"Pasamos el sombrero por internet y en 20 minutos estaba pagado el disco, me quedé muy sorprendido"

-Se fue de Málaga a Madrid y de ahí... ¿A Las Vegas? ¿Pero pasando por La Habana?

-Umhhhhh cualquiera de las dos, pero mientras iremos a Miami y México a principios de año. Ya quisiera ir a cantar a La Habana. Tiene mucho de romántico y hay que hacer por ir. Estoy buscando la excusa perfecta de algún festival o algo. Y lo de las Vegas está ya por caer no creas (risas).

-Desde luego tendría buenos anfitriones: en los créditos encuentro a Machado, Porro, Yisis, Rivero... ¡Me ha armado una Cuban All Stars en toda regla! Además, si sucede conviene es un dicho muy habanero, ¿no?

-Con eso hay mucho cachondeo con los músicos. Andrés Buenafuente me dijo que en realidad era una frase de Shakespeare, y cuando hablo con Manuel Machado (su trompetista, Santa Clara, Cuba), hacemos bromas sobre la vida oculta de Shakespeare en Cuba de la que no se sabe nada. La frase le salió a él en un momento de mucha tensión, dijo: "Tranquilo maestro, si susede conviene" (imita el acento cubano) y ahí me la quedé porque tiene mucha filosofía detrás y la he utilizado para dar coherencia a este disco.

-Porque, claro, todo lo que sucede no siempre conviene ¿no?

-Hombre, pero aun así, (risas)... Algo nos dará de positivo el universo después... Seguro que llega.

-Le ha quedado un disco muy clareado, muy luminoso...

-Sí, ha ayudado mucho mi momento personal, claro y fresco y también un cambio de criterio sobre el sonido, que a mí me gustaba siempre hasta hiper realista y que sonara a viejo. Por contra, Carlos Narea quería hacer uno muy limpio, todo lo contrario y me puse en sus manos. Él lo ha depurado y le ha dado mucho luz y brillo al grupo, e incluso mi voz ya no suena tan nocturna y nicotínica como en anteriores discos.

-Efectivamente, la producción es de Carlos Narea, que lo fue durante años de Miguel Ríos. ¿Se me va a roquerizar?

-No lo creo, pero si hace falta se hace. En SUR S.A. (su primer grupo) ya roqueánamos un poco. Carlos no ha querido tocar nada del método nuestro de trabajo, nos ha dejado hacer y luego nos ha llevado a donde él quería. Dejamos temas abiertos porque con músicos tan enormes siempre surgen cosas sobre la marcha y al final se quedan y así ha salido el disco... Lo de Miguel Ríos... No lo había pensado, pero igual el Bienvenidos suena bien a ritmo de chachachá.

-¿Cuantos sombreros tiene?

-Más de los que me puedo poner, depende la temporada y algunas piezas muy bonitas se quedan como recuerdo de un tiempo pasado.

-¿Se lo pregunto también figuradamente porque le habrán venido bien tantos para hacer el crowdfunding, no?

-No tengo espíritu de fan, soy admirador pero no doy la coña en el camerino, ni pido selfis ni nada, y pienso que todo el mundo es igual de discreto. La idea fue de Javier Liñán (El Volcán discos) y yo me quedé muy sorprendido cuando pasamos el sobrero por internet y en 20 minutos estaba pagado el disco.