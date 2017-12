"El teatro es más rígido que la música en directo, pero igual de fascinante"

-¿es muy diferente estar encima de un escenario con la Orquesta Mondragón que con el musical Merlín, un musical mágico?

-Sí. Con la Orquesta me siento un poco más libre. Eres más tú y hay una responsabilidad artística mayor. En el teatro musical manda el director. El teatro es más rígido, pero igual de fascinante. Una cosa que tienen en común es el público en vivo, cosa que el cine o la televisión no.

Merlín y Trump son personajes antagónicos. El presidente de los EE UU es un nazi, un fascista importante"'La bola de cristal' estaba hecha para un público inteligente. Ahora se trata al espectador como si fuera imbécil"

-¿Hace de un Merlín llevado a su terreno, algo rockstar y payaso, no?

-Es el Merlín que conocemos un poco todos. No se ha hecho un Merlín muy profundo, sino uno para todos los públicos. En líneas generales, el musical toca los personajes de ese mundo artúrico y mágico donde hay amor, solidaridad. Se habla del sentido liberal de la vida, algo que reivindicamos mucho con este espectáculo. Me llamaron porque les gustaba mi trabajo de doblaje de animación en Pixar y Disney.

-Sí, le recuerdo. Hizo del tiburón grandote de Buscando a Nemo.

-Sí, entre otros personajes. Les gustaba ese tipo de registro envolvente, seductor y simpático. Esta vez, me han puesto una pelambrera blanca, pero por lo menos no llevo barba.

-Siempre con la peluca a cuestas. Parece que le trae buena suerte.

-Y el tupé para hacer de Trump con la Orquesta Mondragón.

-¿Se imagina en una obra de teatro un mano a mano entre Merlín y Trump?

-No sé yo, eh... Son antagónicos. Merlín reivindica justo lo contrario. El otro ha disminuido los impuestos que favorecen a las grandes fortunas, a los ricos, abandona el Acuerdo de París, se va del acuerdo de tal, se va de todos los sitios... Por las ideas que tiene es un nazi, un fascista importante. Está un poco loco. Es un personaje siniestro. El personaje que más se le asemeja es Nerón. Se pone a tocar la lira cuando arde Roma. Es un ser terrible por eso tenía tantas ganas de imitarle.

-Bueno, para ser tan terrible ahí está, ejerciendo de presidente de los Estados Unidos...

-Hitler también ganó las elecciones y fíjate lo que hizo.

-Volviendo al teatro, usted ha hecho hasta piezas clásicas como Pluto. ¿Le gusta lo que se lleva al Festival de Almagro?

-Tengo un buen amigo, Ignacio García, que es el nuevo director del festival. No sé si me llamará, pero por lo menos me enviará invitaciones. Almagro me gusta y he pasado por su escenario tres veces. La última con este Pluto.

-Al final acaba haciendo obras y canciones bastante críticas con la realidad. ¿Le gusta ser un contestón?

-Sí. Muchas veces te granjeas bastantes enemigos, porque todos tenemos una mentalidad bastante conservadora.

-¿Por qué ya no se hacen programas como La bola de cristal?

-No lo sé... Sólo sé que se trata al espectador como si fuera imbécil. La bola de cristal estaba hecho para un público inteligente, ya fueran chavales, gente mayor, padres...

-Algunos temas de la Orquesta Mondragón hoy día hubiera levantado ampollas...

-Sí, como la Muñeca hinchable. En un programa me preguntaron si había cantado una canción donde decía que las prefería obesas, y dije que no, que las quería gordas.

-¿Hay algún límite en el homor?

-Para unas cosas estamos muy puritanos y de un excesivo humor blanco. Creo que debería de perseguirse de una manera más exhaustiva lo que se dice en las redes sociales amparánndose en que son anonimos. El humor que se hace hoy es poco inteligente. Es una contradicción todo. Estamos retrodeciendo, y en muchas cosas a peor, en otras estamos progresando. El hecho de que disminuya el IVA viene bien para nuestra profesión.

-La bajada del IVA está muy bien. ¿Observa que el nivel de creatividad en los músicos españolas ha subido o a disminuido en los últimos años?

-A nivel creativo, será porque uno ya es más mayor, las músicas que se hacen hoy día, las últimas novedades, no me llaman mucho la atención. Prefiero estar más pendiente de conciertos clásicos de rock, jazz o blues, que es lo que escucho. A veces me viene bien no oír nada. El silencio también es relajante.

-El año pasado se cumplieron 40 años del nacimiento de la Orquesta Mondragón. ¿Sigue en pie con el mismo espíritu que antaño?

-Es una manera de celebrarlo. El espíritu pues siempre he ido a la contra. Tratamos de seguir esa filosofía. Eso hacemos con Trump. Sacamos lo más espectalarmente ridículo de este hombre peligroso y la gente se lo pasa bomba.

-¿Cree que el arte tiene que ser provocador?

-No, no. Tienen que tener algunos momentos provocadores. Yo canto muchas canciones de amor, de los Beatles.

-Hablando de los Beatles, en 2012 su banda participó en un homenaje a la banda británica en The Cavern, del que luego se sacó el disco Liverpool Suite. ¿Qué tal fue la experiencia?

-La hermana pequeña de Lennon nos había visto de concierto en Madrid y le gustó mucho. Así que nos invitaron y tocamos junto a otros 40 años. No olvidaré nunca esa actuación.

-¿Su pasión por la música cuándo arranca?

-Comienza con que coincide con mi edad. Quería parecerme a estos. Me gustaba mucho la música negra, la música americana. Y que mejor que estos señores blancos de Liverpool y de Londres que lo hacían tan, tan bien. También estudié solfeo y luego saxofón. Faltó poco para que acabara la carrera. Ahí está guardito el saxofón. A veces lo toco por placer. La música me viene desde muy chaval. Mi madre me lo inculcó y mira hasta donde he llegado. Me gusta muchísimo Elvis, los Roling, David Bowie, Chuck Berry, los Who, Jimi Hendrix, Kinks.