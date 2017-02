La tercera reválida tras la "mili de los grupos"

Un artista que mira cara a cara al presente y sonríe de medio lado al pasado. Ese es Rubén Pozo, un músico 'de los trastes al amplificador', que tras más años de los que se deben decir, sigue muy dentro del panorama musical de este país.

En el tema Tonto de tanto rock and roll, un joven rockero que guarda arrugas de veterano en su piel, dice que no se siente "viejuno ni tampoco joven", si no a medio "camino vital". Rubén Pozo, exmitad de Pereza regresa con su segundo álbum En marcha, con el que llega a Industrial Copera de Granada esta noche, abriendo su gira.

Según cuenta Pozo, esto tiene una razón: "me encanta esta ciudad, tengo dos canciones en las que la nombro. ¿Casualidad? No creo".

Con el tour de En Marcha casi ha llegado al centenar de conciertos, y ahora comienza un largo fin de gira. Pero todo apunta a que un nuevo trabajo está al nacer de esas manos guitarreras. Rubén explica que ya tiene las canciones, e incluso fecha del estudio para justo después de la gira para "aprovechar ese momento en que una banda aun está caliente y entrar seguidamente en el estudio, porque lo vamos a grabar a la vez y me interesa mucho ese estado de gracia".

Este artista que empezó con el grupo Buenas noches Rose cuando era apenas un adolescente y llegó al clímax del éxito con Pereza, augura para el resto de su carrera más canciones, discos y giras ya como Rubén Pozo. "La mili de los grupos ya la he hecho y esta tercera reválida me la he ganado". Tanto es así que ha llegado a compartir escenario con una leyenda viva como Mark Olson, lo que define este rockero como "uno de esos regalitos que te da la vida sin esperarlo. Aprendí mucho de folk-rock americano y, sobre todo, lo pasé muy bien".

Con este En Marcha, toca casi todos los palos y 'sentires' del rock and roll y cada canción es un guiño diferente. Aunque le cuesta, Rubén elige como canción favorita Tonto de tanto. "Eso soy" dice, "es un rock´n´roll de verdad y bien chulo".

Se podría decir que Pozo ha demostrado estar algo más apegado a los Rolling que a los Beatles en este disco, aunque él mismo declara que cada vez tiene menos claro de qué fuentes bebe. "Supongo que de todo lo que he escuchado en mi vida y de alguna manera me ha marcado. Tanto Wild horses de los Rolling Stones como Faith de George Michael o Jim dinamita de Burning, por poner tres ejemplos".

Rubén Pozo, harto ya de que le pregunten por una posible vuelta de Pereza, aunque dice que lo llega a entender, sigue desplegando la frescura y el toque canalla de sus primeros temas con el citado grupo. Esto puede ser porque jamás ha llegado a planificar su carrera. "Nunca he sabido cual va a ser mi próximo movimiento", explica, "depende de las canciones que me nazcan. Ellas me van marcando el camino a seguir. Ellas mandan".

En este segundo álbum aparece una maravilla: la versión de Starman de Bowie, un músico que despierta en Rubén Pozo un sentimiento de "haz lo que tengas que hacer y se lo que tengas que ser y que nadie te convenza de que está mal hacerlo o serlo".

Sobre el artista de mirada bicolor dice que "parece que siempre iba por delante del resto", y matiza que nunca fue su súper favorito pero que "tiene canciones por las que daría un pie" por haberlas escrito él. "Y por Starman los dos pies". "Me conformé con adaptarla libremente al castellano".