Uñas de tigre, voz de cristal

Rosalía. Nombre simple, corto. Con una tilde que hace de fogonazo rítmico. Bonito y contundente. Pocos artistas se hacen llamar solamente por su nombre de pila. A ella no le hace falta más. En uno de los vídeos de Youtube que le han dado gran parte de su fama, sonríe de medio lado, disfrutando de las notas de guitarra que preceden a su voz en un arranque por Granaínas. Sonríe porque conoce, sabe lo que hace y se pasea por el palo con sigilo. Rosalía no es una cantaora estridente, ni explosiva. Canta como si no quisiera molestar. Bajito y tenue, que la escuche a quien de verdad le interese. Pero su sonido muerde, aprieta. Su voz es de cristal, sus uñas de tigre.

A esta barcelonesa de 24 años ya la han llegado a llamar "la Patti Smith de los tablaos". Lo que está claro es que Rosalía provoca sentimientos. Subidas, bajadas, quiebros y afonías en una voz hecha de gotas de lluvia. De pequeños arañazos envenenados. La voz de Rosalía es muchas cosas. Muchas de ellas contradictorias. Unas veces son torrentes de furia y otras un beso en la nuca. Con ella no se puede elegir.

La cantaora está renovando el flamenco, o eso dice la intelectualidad del momento. Que el lugar elegido para su concierto sea el Centro Lorca es prueba de ello, la elocuencia de un enclave. Junto a artistas como Silvia Pérez Cruz, o el Niño de Elche forman la 'nueva etapa del flamenco'. Una generación que en apariencia renueva, pero su fondo es común: "Creo que el cambio tiene que ver con la originalidad de la propuesta y no tanto con las letras o la música. Algunas veces unos artistas aportan en lo lírico y otros en cuanto al sonido o lo musical. Lo que define esta nueva corriente creo que es la búsqueda de algunos artistas por reinterpretar los cantes y el replanteamiento de aquello que consideran como flamenco", dice la catalana.

En cuanto a ella misma, dice tener "una estética musical flamenca y tradicional" que recupera "los clásicos y el sonido añejo". "Renegar de lo que ha sido mi escuela sería absurdo, de hecho proponiendo al público un repertorio como el de la actuación de hoy diría que lo estoy reivindicando". Pero no todo en ella es flamenco 'rancio'. Rosalía no es una cantaora como tantas de peineta y silla de madera. Ella tiene 24 años y dice que su "imaginario visual tiene tiene que ver con los 90 y con internet entre muchas otras cosas" pero se desmarca tajantemente cuando se compara su look con el una artista de trap.

La cantaora dice que en su casa nunca hubo un disco de flamenco y que, pese a eso, se interesó por él desde el primer segundo que escuchó a Camarón cantando. "Era la primera vez que escuchaba este tipo de música y a día de hoy estoy consiguiendo ganarme la vida en la música gracias al esfuerzo ya que mi familia no está vinculada a la industria". Rosalía hipotecó su adolescencia por su sueño, dedicó esos años a sus estudios de música y a los escenarios porque tenía muy claro su objetivo.

El olfato no le ha fallado y se postula como una de las futuras leyendas del flamenco moderno. Ahora mismo la sitúan en plena vanguardia del arte por su sonido, que traspasa y que es difícil de comparar. "Trato de rebuscar en mí misma y de experimentar desde el respeto por lo clásico pero también desde la falta de prejuicios a la hora de abordar un proceso creativo y musical", explica ella, que no deja de mencionar a sus compañeros. "Trabajar en equipo es indispensable para mí y creo que es fundamental relacionarte con los artistas adecuados según cada proyecto".

Rosalía lleva el flamenco a un plano más espiritual del que propio género lleva consigo. La cantora crea un mundo casi místico y lleno de matices en un trabajo de alta creación y sensibilidad que parece no tener freno, al menos esa es la intención de la artista que se ve en un futuro componiendo no solo para ella, también para otros artistas. "Me veo grabando y actuando en el escenario la mayor parte del tiempo. Quiero seguir experimentando como músico y desarrollándome como cantaora.