Ese toro enamorado del Rock & Roll

Antonio Arco, un artista que vocea que nada pasa por casualidad fue el plato granadino principal de la segunda jornada de festival. El que abanderara la cañera banda El puchero del hortelano, ahora un poco más meloso, atendió a sus fieles a primera hora de la tarde en el escenario Graná Brugal. Con veinte años de carrera a sus espaldas el fiel al estilo desaliñado compró con besos y mensajes a su tierra al respetable. Tras su primer disco, Uno llega con Abril, un guiño al florecimiento y a los tallos verdes de la vida, su hija también llamada Abril. En una tarde mucho más apacible que la de ayer aunque echando en falta el sol de pleno y la luz propias de un final de mayo, el recinto del Bull arrancó su segunda parte con el ánimo más despierto. Nada como pasar un sábado desde el mediodía escuchando música en directo. Espíritu y orejas abiertas para recibir la primera dosis de indie ortodoxo de la noche. A las 18:30 aparecían los valencianos Polock a los que en el mismo escenario cogían el relevo The New Raemon, otros que llenan las revistas puristas de sonido indie. En ambos casos se huyó de los latigazos de las malas lenguas que dicen que en el indie no hay sangre. Aquí sí la hubo, aunque en paréntesis se guiño a ese espíritu Robert Smithsiano de balada lenta y mirada al hades.

A partir de las 20:00 horas cambiaba el tercio, los compases se aceleran y regresa la primavera a las cuerdas de una guitarra. Llegan, aunque no a dúo, Makako y Juanito Makandé, consecutivamente en el escenario Bull. Ya se avisó de que es festival tiene para todos los gustos.

Macaco encontró a sus monkeys justo donde los esperaba. Este barcelonés de maneras místicas y mensajes de amor a la pura felicidad arrancó varios cientos de pies del suelo desde que comenzó el directo de la actuación. Su disco, Historias Tattooadas, recoge la raíz de un artista que no ha necesitado variar su pose neohippy. Funciona y una alegría en el cuerpo nunca viene mal.

También pasaron por allí los granadinos Fausto Taranto y Los vecinos del Callejón. Los primeros mezcla con gusto de flamenco y metal (sí se puede hacer y suena bien) y los segundos con melodías más fáciles de escuchar y sobretodo de bailar. También en ese escenario, aunque a altas horas de la noche, apareció el baluarte del hip hop andaluz, SFDK, sevillano de voz contundente y miembro del club de los grandes del rap 'de autor'. Ayax y Prok, granadinos, representan por otro lado el nuevo olor del hip hop. Descarados y deslenguados, estos hermanos a los que les persigue la polémica sembraron sobre el Cortijo del Conde los sonidos de un rap callejero de la generación Millenial.

Si ayer la dosis de veteranía y rock lo trajeron los argentinos Tequila, aunque con un Ariel Rot apartado del micro. Rosendo fue, por supuesto el concierto más celebrado. No todos los días se puede ver sobre un escenario a una leyenda viva. Y mucho menos se asiste a su despedida. No podía ser eterno, había que estar preparado para esta ocasión. Tanto los nostálgicos, los que vivieron con él la consolidación del rock en este país, como los más jóvenes que ven en este figura una pose tan genuina que posiblemente no vuelva a sucederse en estos tiempos mainstream, atendieron con los ojos muy abiertos y la cerveza alzada cómo el de Carabanchel se despedía. Todos y cada uno de ellos prometieron estar agradecidos.