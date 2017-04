Un trago por la cultura en buena compañía

Comprar un libro, ir a un concierto, acudir a un recital de poesía. Uno puede brindar por la cultura de muchas maneras. Incluso con "un tercio en la mano", bromeaba la presidenta de la Asociación del Diente de Oro, Carmen Córdoba, al hablar de la continuación nocturna de la Feria del Libro de Granada, más conocida como la Fiera del Libro, que ayer celebró su tercera edición en La Expositiva con la poeta granadina Ángeles Mora como protagonista absoluta de la noche. "Un día de copas caímos en la cuenta de que no se celebraba aquí nada parecido a lo que se hace en otras ciudades como Madrid. No había una fiesta donde la gente se reuniera, hablara y bebiera después de cerrar sus casetas", explicó Córdoba.

El responsable de la editorial granadina Cuadernos del Vigía, Miguel Ángel Arcas, le ayudó a materializar la idea que incluía, resumió la presidenta, "literatura y lo que tiene una fiesta: música, charla y cerveza". Cada año, además, la fiesta se organiza en torno a una temática o motivo. "El año pasado pedimos a los 20 poetas que vinieron que recitaran versos festivos, divertidos, con humor", señaló. La edición de este año, al contrario que la anterior, no vio pasar por el escenario de la Expositiva a tantos artistas, pero tampoco hizo falta. "A veces tantos autores y tanta poesía se hace pesado a esas horas de la noche", reconoció Córdoba.

"Se está promocionando un poco más a la mujer, pero hasta hace nada no existíamos", dice Mora

En esta ocasión, la organización de la Fiera del Libro, a propósito del reciente Premio Nacional de Poesía a Ángeles Mora por Ficciones para una autobiografía, quiso homenajearla junto a los demás escritores de la ciudad con este galardón: Luis García Montero, Antonio Carvajal y Rafael Guillén. "Con tantos poetas en Granada algún galardón tenía que caer", reflexionó entre risas. Ninguno de los tres último estuvieron presentes en la fiesta de la Expositiva, no al menos físicamente, pero si su imagen y su voz. "Fuimos a su casa para grabarles recitando un poema", señaló. Muchas de las personas allí presentes se enternecieron en cuanto vieron aparecer en la pantalla a García Montero, que se decantó por un añejo poema de Habitaciones separadas. "Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte".

Horas antes, Mora firmaba libros en la caseta de Cuadernos del Vigía. "Va a ser una cosa emocionante", se apresuraba a decir. Para la poeta, "obtener el premio de poesía es lo máximo que se puede conseguir con un libro". Además, "últimamente se están promocionando un poquito más a las mujeres. Hasta hace nada hemos estado relegadas a un segundo plano. De hecho, antiguamente prácticamente todos los premios los ganaban ellos, pero poquito a poco se va abriendo camino, una brecha llena de esperanza", comentaba muy animada.

La escritora que se estrenó con Pensando que el camino iba derecho dedicó buena parte del recital a su marido, Juan Carlos Rodríguez, catedrático de la Universidad de Granada y profesor emérito de esta institución. "Nos dejó hace tan poquito tiempo. Me gusta mucho recordarlo. Lo haré recitando versos del apartado Palabras nuestras de Ficciones para una autobiografía donde me inspiró en él y en mis hijos", adelantaba. La autora también hizo su pertinente homenaje a las mujeres leyendo dos poemas de la primera parte de su último libro, donde exalta la figura del nosotras.

El recital de Mora y en pantalla de los otros tres autores se acompañó de música -Paco Chica y Garaje Benítez- y de teatro con la compañía Vladimir Tzekov. "Son distintos. Son alternativas. No van a hacer un Romeo y Julieta, ni un Hamlet, pero nos divertiremos", aseguraba Córdoba. Un trago por la cultura en buena compañía que esperemos se repita el año que viene. ¡Chin, chin!