"El humor y el amor son los únicos capaces de unir a personas con diferente ideología"

Interpretaba a El Loco Las Coles en La hora chanante. Luego encarnó el papel de El Espantajo Los Melones en Muchachada Nui. Convirtió en un género propio su gritosordo, algo que empezó como un tic en el colegio y que ahora forma parte de sus live shows. Juan Ignacio Delgado Alemany (Tenerife, 1973), más conocido como Ignatius Farray, se ha convertido en los último años en todo un fenómeno de la comedia -o commedia como diría él- en nuestro país. Su humor es lúcido, ingenioso, negrísimo hasta decir basta, pero sobre todo espontáneo, fresco. Es capaz de hacer reír a Andrea Levy tanto como a Pablo Echenique. Luego al teléfono se muestra algo tímido, más comedido que en directo y hasta tierno, con corazoncito. Hoy presentará junto a David Broncano y Quequé La vida moderna, programa de radio de la Cadena Ser, en formato live show. Aviso para navegantes: sólo quedan entradas para el domingo.

-Lleva dedicándose a la comedia más de 15 años. ¿Cuáles son las diferencias a grandes rasgos entre un buen cómico y uno malo?

-Un buen cómico es el que hace lo que le apetece, y uno malo es aquel que hace lo que se supone que debe hacer. Hay muchos clichés y tópicos en la comedia. Un cómico malo, por ejemplo yo -ríe-, se refugia en eso como si fuera una trinchera para no salir de su zona de confort. En cambio, un buen cómico, que es lo que espero ser algún día, sólo hace lo que siente que está bien, sin dejarse llevar por los clichés.

-¿Qué consecuencias tiene hacer mala comedia?

-Hacer mala comedia puede tener consecuencias nefastas. Significa empobrecer a la sociedad. (Silencio). Una sociedad necesita tener comedia para tener la ilusión de libertad. La comedia es un espejismo en el que se crea una ilusión de libertad. Si la gente va a ver mala comedia le falta eso.

-"Hay gente que piensa que la commedia sirve para satirizar a personajes como Donald Trump. La comedia no sirve para evitar que alguien llegue a ser presidente de un país", dijo en La vida moderna. ¿Para qué sirve la comedia?

-Como le digo, es una ilusión de libertad. Es parecido a la magia. La gente te da esa confianza para que te comportes encima del escenario de determinada manera. Igual que un mago crea la ilusión de que adivina una carta o que saca un conejo, en la comedia la ilusión que se crea es la de libertad. La libertad es un fantasma que no existe. Sin embargo, durante ese momento se crea un vínculo entre la gente y el cómico que predispone a todo el mundo a que pueda surgir esa ilusión de libertad, donde uno se puede comportar y decir lo que le de la gana. En la vida real eso no existe.

-No recuerdo que bromearan sobre la violencia machista en el programa. A Facu Díaz le pregunté si lo haría y no me quiso contestar. ¿Hay límites en el humor?

-La comedía sí que tiene límites y lo bonito es caminar sobre el alambre. Por eso la comedia es un arte. Hay que conseguir el suficiente equilibrio como para estar siempre a punto de pasarte de la raya pero sin que eso suponga…

-¿Un juicio, no?

-Sí, jaja. Sin que suponga un juicio, algo incómodo, desagradable. Se puede hacer comedia sobre la violencia machista, pero no se puede hablar de cualquier manera. Cualquier tema se puede tratar para hacer comedia. Si yo hablo de la violencia machista de manera frívola y gratuita es realmente algo desagradable. Existe algún camino para poder hacer comedia sobre cualquier tema.

-¿A lo largo de estos 15 años ha observado que los límites del humor se han ido acortando?

-Hay dos olas que están chocando. Por un lado, hay mucha libertad que se puede convertir en libertinaje. Pero por otro lado, mucha gente se toma cada vez más en serio en el mal sentido. Confunde tomarse en serio a sí mismo con sentirse ofendido. En la izquierda se tiende a los colectivos: el colectivo feminista, el colectivo gay. En la derecha se tiende al individualismo, es decir, yo estoy por encima de todos, tengo derecho a ganar más dinero que nadie. En el fondo, las dos posturas son lo mismo. El individuo por encima de todo o los colectivos por encima de todo. Eso lleva a radicalizar las posiciones, y que cada uno se tome muy en serio.

-Los dos caminan por la misma senda, pero en un extremo y en otro.

-Eso provoca que se la gente se tome muy en serio a sí mismo, y que no comprendan que hay un vínculo común entre todos. Aunque tú tengas una manera de pensar y yo otra. La comedia y el amor son los dos únicos caminos para unir a personas con ideologías diferentes.

-El humor podría unir a Zapatero y a Trump.

-Claro. Cuando te ríes de algo creas un vínculo muy sincero y primitivo. Lo importante es el vínculo que se crea entre dos personas. En el caso de Donald Trump y la comedia política, yo creo que la comedia no tiene mucho poder destructivo. La comedia es mas conciliadora que destructiva. Cuando haces bromas sobre Trump no estás descalificándole, sino humanizándolo. La comedia juega a favor de Trump. Cuanto más comedia hagas de Donald Trump, más simpático nos vas a caer y menos nefasto como presidente nos va a parecer.

-Al final la buena comedia tiene malas consecuencias. La comedia acerca más a Trump a la gente.

-Puede ser un camino pervertido, sí. Jajaja.

-Comentó en una entrevista que a la mujer se la trata peor en el círculo de la comedia.

-Ahora mismo la mejor comedia la están haciendo las mujeres, en todos lados. Las mujeres cómicas son los nuevos negros.

-¡Pedazo de piropo!

-Un tipo de comedia que me gusta mucho es la que hicieron los negros en la época que estaba en primera línea Richard Pryor. Los negros tenían que luchar por sus derechos y al mismo tiempo hacían comedia sobre su situación. Ahora es el turno de las mujeres. Tienen que luchar por su lugar en la sociedad y muchas mujeres están haciendo comedia con eso. Es la comedia mas valiosa. Hay cómicas jóvenes que no se conocen, pero son buenísimas. Valeria Ros, Pilar de Francisco y Silvia Sparks. Me parecen tres cómicas geniales y es injusto que no se conozcan. En Reino Unido está Bridget Christie. En Estados Unidos muchísimas. Tina Fey, por ejemplo, que fue jefa de guionistas del programa Saturday Night Light. Todas ellas hacen la comedia más interesante.