"Si te va bien te odian, es un gen del granadino"

Estas son las memorias de un tipo normal que llegó a ser músico -el mejor batería desde hace 20 años según Radio3-. Un hombre con miserias, infancia y adolescencia. A los 16 años se casó, y a los 6 su padre lo encañonó con un revolver. Comenzó tocando el tambor con la Falange, luego con los KGB y de ahí con Lagartija Nick y Los Planetas, grupos con los que sigue dando golpes de baqueta. Eric Jiménez presenta sus Cuatro millones de golpes, la historia de una vida que no cabe en un libro. "Durante cuarenta años he golpeado la batería como me la vida me ha golpeado a mí, con todas sus fuerzas". Que empiece el redoble de tambor.

-¿Por qué Cuatro millones de golpes ahora?

-Siempre he tenido la idea de plasmar todas mis anécdotas. Al no tener una vida 'normal', siempre había estado anotando cosas que me han pasado. Sale ahora porque conozco a Holden Centeno, escritor, y viene con la idea y con una editorial. A mí era eso lo que me daba pereza aunque sabía que tarde o temprano quería hacer una reflexión de lo que había sido mi vida.

-¿No parece que cuando se escriben unas memorias se está ya cerca del final?

-Totalmente. Y me da un poco de yuyu porque me veía con un pie en el otro barrio. Realmente creo que la biografía, sobre todo cuando es con más edad, la haces con más mala leche porque te da más igual todo. Tampoco quería esperar a esa edad porque de la 'malafollá granaína' podía pasar a ser un hijo de la gran puta (risas). He preferido basarme en la sinceridad pero sin rencor.

-¿Se plantea un segundo volumen?

- Se ha quedado muchísimo material fuera y muy importante. Como para una enciclopedia.

-En este libro están los momentos más importantes de su vida, ¿cuál es el más glorioso?

-Cuando nace mi hija, sin duda. Para mí es el mayor espectáculo del mundo. También quizás de las sensaciones más grandes que he tenido en mi vida es cuando el público te está ovacionando, es un intercambio, una recompensa. El público me ha acompañado toda mi vida.

-Tal como se presenta el libro da la sensación de ser unas memorias un poco oscuras, donde hay más leña que besos.

-Son oscuras pero no falta sentido del humor porque siempre he estado acostumbrado de reírme de mis desgracias y de las de los demás (risas). Hay mucha leña pero es que la habido de verdad, por eso la cuento aunque también le saco el punto irónico. Por ejemplo, cuando hablo de mi padre cuento el mal sabor de boca de tengo y me río a la vez porque él era realmente una caricatura. Tampoco quería ser un calimero: pobrecito de mí mismo.

-Eso no le va a la etiqueta del rockero.

-Bueno pero hay una diferencia entre los rockeros y yo: ellos normalmente tienen una familia y por eso buscan la libertad, yo al no tener una familia muy normal yo buscaba cobijo.

-Por eso vino lo de entrar en la Falange.

-(risas) No, no, aquello vino porque yo vivía en la calle Santa Paula y allí no pasaba absolutamente nada. Vamos, lo más divertido que pasaba era el camión de la basura y nos asomábamos a verlo. Pero los viernes Santo eso cambiaba: la calle se llenaba de música con la procesión y me llamaba muchísimo la atención el sonido del tambor. Y la única manera de tocarlo era entrando en la OJE de la Falange. Además, hice el gilipollas porque era muy pequeño y acabé de mascota.

-No se le dio bien eso de ser falangista.

-(Risas). No se me dio bien no. Entonces me di cuenta de que mi tendencia era hacia el otro lado.

-Este año regresa Lagartija Nick después de seis años. ¿Cómo va a compaginarlo con Los planetas?

-Con Lagartija Nick siempre tengo un sustituto como pasa este fin de semana por ejemplo, que estoy en Donosti con Los planetas y ellos presentan el disco en la FNAC.

-Siguiendo con Los planetas, dice en el libro que es un grupo tan odiado como amado. ¿De dónde viene esa polarización?

-Depende en qué zona de España estés pasa una cosa u otra. En Granada pasa fácil: si te va bien te odia todo el mundo. Es un gen del granadino. Si a eso le sumas que siempre han hecho lo que les ha dado la gana y les ha ido bien, pues molesta. Hay muchísima gente que se está desviviendo porque su concepto del arte es diferente y se basan en trabajar fuerte, peinarse y cuidarse la voz. Y claro ves la historia de cuatro zumbados que los llaman la orquesta química pues...

-¿Para ser un buen rockero hace falta que la vida te dé tantos golpes?

-Yo es que no soy rockero, soy popero porque gano más dinero (risas). Lo que pasa es que el rock lo tengo en mi vida, no me hace falta en la música.

-¿Qué diferencia hay entre un batería de pop y uno de rock?

-El grupo (risas). Ahora todo está muy disperso. Actualmente todo es indie porque se ha transformado en los nuevos 40 Principales.

-¿Cuántas mentiras y medias verdades hay en el libro?

-Medias verdades todas y mentiras muchas. Porque pongo a la gente mucho más guay de lo que es. Las pongo como realmente me gustaría verla, cuando hay mucho cabrón en el libro.

-A la hora de contar las miserias, ¿ha maquillado algún episodio por respeto a usted mismo?

-No. Lo he contado tal cual. Al revés, yo tenía un concepto de mí y es cierto que luego al leerlo en el libro me he dado cuenta de que es muy diferente. Como si fuera un personaje de Trainspotting (risas), cuando yo jamás he estado enganchado a nada, aunque sí he tonteado cuando no tenía la madurez suficiente para solventar los problemas. Lo que pasa es que he tenido suerte porque nunca he tenido personalidad adictiva y he podido estar fuera de eso.

-Con Antonio Arias bebía cerveza con ginebra.

-Eso eran cosas de críos porque vimos la Naranja mecánica y queríamos beber esos Molokos. Es una de las bebidas más asquerosas que he bebido.

-¿Qué añora de esos 20 años?

- Tengo añoranza de cuando en el camerino se escuchaba el secador de pelo. Ahora todos están calvos (risas).

-En el libro hay muchas 'broncas con cariño'. ¿Cuál es su favorita?

-Recuerdo con muchísimo cariño una con Antonio Arias cuando me tira en el aeropuerto un carro lleno de maletas mientras yo estaba llamando en una cabina. Las broncas con Antonio son de hermanos.