"Lo más valioso en literatura es ponerte en el lugar del otro"

-¿que Visor le publique su poesía completa con apenas 36 años le hace sentirse mayor de lo que marca su DNI?

-Cuando vi la portada por primera vez sí me impactó el hecho de llevar 20 años escribiendo poemas. Creo que al fin he dejado de ser un poeta joven y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cuando veo a los jóvenes que empiezan me gustaría volver al principio, porque creo que para un escritor es lo más apasionante, aquellos días en los que el asombro se asomaba con mucha frecuencia para deslumbrarnos. Ahora me toca asumir un papel nuevo, ya no soy el más joven de todos los grupos, pero trato de estar cerca de ellos, porque es el lugar en el que todavía me siento y del que creo que nunca voy a marcharme del todo.

Creerse que Granada es el ombligo del mundo sólo nos ha llevado al atraso y la condescendencia"Tuve que marcharme por no llegar a ser profesor en Granada y ahora me siento muy afortunado"He perdido a algunos amigos que sentían el éxito ajeno como el espejo de sus fracasos"Haciendo propio el dolor ajeno sentiremos una mayor implicación para tratar de evitarlo"

-Miguel Ríos dice que se hizo cantante para tener un acceso más fácil al mundo femenino. ¿Cuál fue el primer impulso que le llevó a la poesía siendo un adolescente?

-Es muy probable que también tuviera alguna motivación parecida a la de Miguel (risas). El deseo de gustar fue determinante, no sólo a las muchachas, sino de una forma más general. Sin embargo, la literatura fue más bien un modo de defenderme de las primeras derrotas y los primeros desengaños. Si las palabras eran capaces de atrapar la poesía, de devolvérnosla, entonces sería posible recuperar algo de lo perdido y con ello enfrentarse a la soledad o incluso a la incertidumbre. Por eso empecé a escribir, aunque no conociera entonces los motivos.

-En sus primeros poemas ya hay un sentimiento de pérdida, de vacíos, de palabras que se quedan en el limbo, algo que sigue presente en el resto de su obra. ¿La tristeza está en la genética de los poetas?

-Escribe Luis Rosales que la tristeza es la tierra del hombre. Los poetas habitan esa tierra y la observan con la esperanza de poder entender esa tristeza. Todo eso queda en la poesía, tan solitaria como solidaria, en una constante búsqueda de luz entre las sombras.

-Frío, diciembre, invierno, noche o madrugada son algunas de las palabras que más se repiten en sus libros. ¿El verano es una quimera?

-Cada mes de septiembre llegaba el momento de separarse de la felicidad. Porque la felicidad ocurrió en los veranos para sembrar el dolor "igual que una tormenta sobre un vaso vacío". Fue la primera nostalgia de un verano el tema de mis primeros poemas. Después, he mirado mucho hacia el pasado tratando de explicarme el presente. La infancia es la patria de los poetas, una patria a la que nunca podremos volver.

-¿La felicidad, como algo efímero que se escapa entre las manos, se parece a una tarde de primavera en Los Cármenes con el Granada goleando al Barcelona?

-Algunos de los momentos más felices de mi vida están relacionados con el fútbol, al que mi abuelo me llevó por primera vez cuando yo era un niño. He sido muy feliz en un estadio y también he podido sentirme muy desgraciado, después de muchas frustraciones. Amo a un equipo mágico, acostumbrado a la derrota, dueño de la mala suerte, rojiblanco, siempre en la cuerda floja. Siguiéndolo y sufriéndolo he aprendido más cosas que en siete evangelios.

-¿Qué evolución ha observado repasando sus poemas desde 'Viento favorable' a 'Insistencia del daño?

-Mis primeros libros eran demasiado personales, el yo estaba muy presente y mis experiencias solían protagonizarlo todo. Creo que mi poesía ha evolucionado desde el yo hasta el nosotros. He aprendido que lo más valioso en la literatura es atreverse a ponerse en el lugar del otro. Sólo por ese ejercicio debería fomentarse la poesía, porque haciendo propio el dolor ajeno sentiremos una mayor implicación para tratar de evitarlo.

-¿Cuáles han sido las experiencias vitales que han marcado cada uno de sus libros?

-Mis primeros poemas están marcados por la sensación de pérdida de la infancia, que en mi poesía está simbolizada por el mar y el verano. Razones para huir de una ciudad con frío (2004) está lleno de la intuición de ese dolor por la pérdida de un mundo irrecuperable. Los ojos del pelícano (2010) está protagonizado por la historia de mi madre como un símbolo de la manera en que los sueños de la gente normal se estrellan una y otra vez contra la realidad. Para hablar de ello empleé la imagen de los pelícanos, que planean hasta avistar su presa y de repente se dejan caer en picado. El golpe contra el agua es brutal y siempre salen con el pez en el pico. Un día, en San Juan del Sur, en el Océano Pacífico nicaragüense, me sentí asombrado de la precisión milimétrica de la caza de los pelícanos hasta que un pescador me contó que aquel portento escondía una tragedia enorme. De tanto golpear su rostro contra el agua, muchos pelícanos mueren ciegos, perdidos en el horizonte. La naturaleza tiene reservada para los pelícanos la crueldad de que su única forma de supervivencia sea el germen de su desgracia. De alguna manera, así sucede siempre. Por último, en La insistencia del daño (2014) traté de ser testigo de la herida que el mundo comparte, del sufrimiento que nos iguala.

-En estos 20 años habrá rellenado con visados más de un pasaporte y ahora es profesor en la Universidad de Emory. ¿Se imaginaba cuando estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras que tendría esta vida nómada? ¿Tenía sueños más modestos cuando asistía a las clases de Luis García Montero?

-Soñaba con ser profesor en la Universidad de Granada, en mi ciudad. Se sueña lo que se conoce, y por fortuna hay sueños que son pequeños y que la realidad se encarga de enmendar. Tuve que marcharme de España decepcionado por no llegar a ser profesor en Granada y ahora me siento muy afortunado, porque en mi ciudad nunca me habría realizado tanto ni hubiera conocido el prestigio y el respeto por la literatura que he encontrado en la Universidad de Emory. Por supuesto que siempre soñé en dar clase en el mismo lugar que Luis García Montero, que ha sido y es mi maestro. Tal vez un día suceda, pero dudo mucho que eso pueda ser posible en Granada, de donde parecemos condenados a marcharnos.

-La publicación de la antología es una excusa perfecta para echar la vista atrás. ¿Qué siente un poeta nominado en la gala de los Grammy Latinos compartiendo alfombra roja con Juanes? ¿Extrañeza? ¿Curiosidad? ¿El morbo de estar en un sitio en el que no deberías estar?

-Me sentí muy afortunado y por supuesto también muy fuera de lugar. Fue como colarse en una fiesta y yo tomé la decisión de comerme todos los canapés. Disfruté aquello al máximo, tratando de hablar con todo el mundo y saludando a todo el que me encontraba. Aquellos días fueron un regalo que debo al talento y la amistad de Juan Pinilla y al trabajo incansable y la fe de Javier Bozalongo, que me llevaron allí del brazo sin merecerlo.

-Casi todos los amores que cruzan la antología son pasiones ausentes. Además, hay una carnalidad muy matizada, una sexualidad matizada. ¿Pudor?

-Cuando era un muchacho escribí algunos poemas de amor, pero seguramente me sentí tan ridículo que ya no puedo hacerlo. Así que cuando la sexualidad o la carnalidad aparecen en los poemas es más bien su ausencia, el vacío que el placer deja cuando se marcha. Eso no sólo atenúa y matiza el erotismo, sino que lo condena a convivir con los fantasmas y a manifestarse en la más completa soledad.

-'La insistencia del daño' fue durante meses el libro de poesía más vendido del país y, además, fue premiado como Book of the Year por la Universidad de Nueva York. En el mundo de la poesía, ¿ha notado que el éxito ajeno escuece?

-Constantemente. He perdido a algunos amigos que sentían el éxito ajeno como el espejo de sus fracasos. Incluso algunos de los poetas que me introdujeron en el mundo de la poesía ahora hablan de mí con mucho desprecio y construyen la realidad al dictado de su imaginación. Ha sido duro ser joven y ver cómo poetas de cincuenta o sesenta años, hasta catedráticos de literatura, trataban de perjudicarme. Después he aprendido a no odiar a quienes sufren, a quienes pasan toda una vida persiguiendo algo que les niega su talento y viven en una frustración permanente. Sólo pido para ellos la paz que nunca conceden a los demás.

-¿Qué le ha aportado los miles de kilómetros que existen entre Atlanta y Granada?

-La posibilidad de mirar a los problemas de mi ciudad con la perspectiva de quien se siente fuera de su alcance. En el plano personal, me afecta menos todo lo que sucede y me siento liberado de muchos ojos viciados y llenos de prejuicios. Por otra parte, he podido comprobar en mi propia piel qué es lo verdaderamente valioso de la ciudad y cuáles son sus peores defectos. Creo que quienes nos gobiernan deberían haber pasado algunos años fuera para poder comparar, porque creerse que Granada es el ombligo del mundo sólo nos ha llevado a la condescendencia y al atraso.

-Un dato poco conocido es que ha acogido en su casa como a un hermano al poeta salvadoreño Jorge Galán que tuvo que exiliarse de su país por la publicación de 'Noviembre', donde ponía nombres y apellidos a los autores de una matanza de jesuitas. Si hubiera 17.000 personas como usted España cumpliría de sobra con su compromiso de acoger a refugiados sirios...

-Jorge ha sido siempre alguien de la familia, como tal lo queremos todos en casa y como tal lo hemos tratado. Su valentía ha sido un ejemplo y su compañía es un privilegio. Hemos compartido su dolor y aprendido de su tragedia grandes lecciones que no habríamos podido asimilar nunca. Más que dar, siento que hemos recibido. Antes del exilio de Jorge es posible que me hubiese dado miedo recibir a un refugiado sirio. Hoy sé que compartir el dolor nos hace más humanos y vale la pena correr el riesgo que significa compartir la vida de quienes sufren.