"Para atrás no vamos ni para coger impulso"

-este Contra las cuerdas es una recopilación de sus mejores temas, ¿hay alguno que se haya quedado inevitablemente fuera? ¿Cuál sería en ese caso?

-La verdad que cuando montamos el disco, lo hicimos con intención de montar temas de más por si se caía alguno de cara a la grabación o la mezcla, pero al final quedamos tan contentos con todos que fue imposible dejar ninguno fuera.

De Leiva aprendí que no hay prisa. Si eres constante y trabajas, todo cae por su propio peso"Las giras son nuestro modo de vida. Se me hace más difícil e incluso más raro estar en casa"

-¿Qué canción llevaría siempre consigo?.

-Ashes and fire de Ryan Adams.

-¿Qué tiene Sidecars que han ido elevándose poco a poco hasta convertirse en un icono del pop rock nacional?

-Sobre todo, que somos una banda de canciones, y que no hemos parado de currar en todo este tiempo, la constancia yo creo que ha sido importante.

-Dice que ha aprendido todo de Leiva, ¿Cuál es la mejor lección que se lleva?

-Que no hay prisa y que si trabajas y eres constante, todo cae por su propio peso.

-Entre sus colaboraciones se pueden ver grandes nombres como Ivan Ferreiro, M Clan, Dani Martin o su propio hermano. ¿Con quién les gustaría compartir tablas alguna vez?

-La verdad es que en todos estos años hemos compartido prácticamente con todo el panorama nacional. A la hora de grabar el disco, se quedó gente fuera por no hacer un disco que fueran todo colaboraciones, tenemos la espina clavada en hacer algo con Quique, aunque ya hemos hecho cosas alguna vez.

-¿Llevan bien que musicalmente les comparen con el grupo Pereza?

-Lo llevamos bien. Sería jodido si nos compararan con la Pantoja. Pero Pereza eran un bandón. No obstante, somos diferentes.

-¿Cuál es su mayor referente?

-Extranjeros, los Stones, Lucinda Williams. En castellano, los Rodríguez, los Ronaldos... de vez en cuando se nos escapa alguna versión.

-¿Tiene algún ídolo o canción fetiche que le dé vergüenza decir en voz alta?

-Sí, pero también me da vergüenza ponerlo por escrito.

-¿Qué música escuchan cuando están de gira?

-De todo, siendo tantos músicos, cada uno escuchamos un poco cosas diferentes. Todas las vertientes del rock, y mucha música negra.

-Este es su cuarto álbum y todo apunta un suma y sigue.

-Por supuesto. Para atrás, no vamos ni para coger impulso. Ya estamos preparando el nuevo disco.

-Canciones como Amantes o Fan de ti hace que las multitudes canten a coro. ¿Cuándo componen buscan esos estribillos eléctricos o ya son marca registrada de Sidecars?

- Al escribir trato de no pensar en esas cosas. La verdad es que si me lo pidieran no sabría hacerlo, pero sale así algunas veces. Siempre creo que no me va a volver a salir. Y me sorprendo tarde o temprano con un nuevo estribillo coreado por el público. Es un regalo.

-Hablando de Fan de ti, Zahara la versionó en su momento, ¿qué es lo que más le gusta más de ese cover en voz bajita?

-Me gusta mucho Zahara. Me encanta su voz y su forma de interpretar. En general. De esa versión solo me da pena que la hiciéramos tan pequeñita y con tan pocos medios. Fue algo un poco hippie, quizás eso le da un punto especial.

-¿Definen este 2017 como brutal, qué les gusta más de las giras?

-Las giras son nuestro modo de vida. Se hace más difícil y más raro estar en casa. Me gusta viajar con mis amigos y tocar cada noche. La parte buena, vaya.

-Llegan a Granada con los Especiales de Alhambra ¿Cómo valoran la experiencia de sumar cerveza y rock?

- Creo que es la mezcla perfecta.

-En varias de sus canciones aparece el verbo delirar, ¿cuál es la fuente de sus delirios?

- Sidecars principalmente. Y el hachís, a veces.

-Describa cómo sería su concierto soñado.

- Este año he superado varias veces lo que en mi cabeza parecía insuperable. Lo de Granada apunta maneras para ser exactamente eso.

-¿Cómo se imagina su carrera de aquí a diez años?

- Espero que por lo menos igual que ahora. Espero verme presentando el disco Número 10 de Sidecars.

-¿Hay nuevo trabajo a la vista?

-Llevamos meses dándole vueltas al nuevo disco y estamos a punto de ponernos manos a la obra. Este año lo sacaremos seguro.