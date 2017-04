"A ver cómo le explicas a un guiri qué es una 'mijititilla' o un 'calamonazo"

Durante un año y pico ha estado el periodista Andrés Cárdenas enseñando Granada a un guiri llamado Harry. Lo ha llevado por lugares y enclaves típicos de Granada (plazas, calles, monumentos, tabernas, iglesias..) al tiempo que le ha explicado la razón o el dato curioso que hace tan especial para los granadinos cada uno de esos sitios. La reacción y el asombro del guiri ante las circunstancias o costumbres tan distintas a las de su país de origen, aseguran el humor y una lectura amena y divertida de esta peculiar guía para el viajero que siente curiosidad e interés por cuanto tiene que ver con Granada y su entorno. El libro se llama 'Mis paseos con Harry por Granada' (editorial Port Royal) y es una recopilación de crónicas urbanas que Cárdenas ha publicado en este periódico. Se presenta mañana, sábado, a las ocho de la tarde en la caseta central de la Feria del Libro.

-¿Otro libro de recopilación de crónicas periodísticas?

-Sí. Otro. Es que soy de la opinión que las crónicas de los periódicos deben ser recopiladas en libros. Si no se pierden en el tiempo y en las hemerotecas.

-¿Es la crónica su género periodístico preferido?

-Tal vez. En el periodismo y a estas alturas de mi vida lo he hecho casi todo. Pero es escribiendo crónicas como aúno mi pasión por la literatura y el periodismo.

-¿Este libro es de crónicas urbanas?

-Sí. Le enseño a un amigo irlandés llamado Harry a contemplar, a conocer y sentir Granada. Las crónicas fueron ya publicadas en Granada Hoy durante los años 2015 y 2016.

-¿Y qué aprende el irlandés?

-Pues muchas cosas. Desde lo que es para el granadino, por ejemplo, la Abadía del Sacromonte a como se hace una olla de San Antón. También le enseño mucho de nuestra intrahistoria incluso nuestro vocabulario que, por cierto, lo trae loco. Está intentando aprender español pero oyendo a los granadinos se hace un lío.

-Me imagino.

-Claro, porque a ver cómo le explicas lo que para el granadino es una 'mijititilla' o un 'calamonazo'.

-Me imagino que le habrá gustado mucho nuestro patrimonio.

-Claro. Por ejemplo, se queda extasiado ante la vista de la Alhambra y Sierra Nevada desde el mirador de San Nicolás. También tiene un ataque del síndrome de Sthendal en San Jerónimo. En fin...

-¿Y qué es lo que más le extaña al irlandés de nuestras costumbres?

-¡Uf! Muchas cosas. Sobre todo nuestras tradiciones. No entiende, por ejemplo, nuestra Semana Santa o que haya en Granada tanta veneración a la Virgen de las Angustias, pero claro, eso es porque es protestante. Otra cosa que tenía que explicarle varias veces eran los chistes. Su sentido del humor no tiene nada que ver con el nuestro.

-Como buen irlandés su amigo será un buen bebedor.

-Sí. Se pirra por una birra y le encanta el vermú. Un día pilló una melopea enorme al mezclar el follaza con el calicasas en las bodegas Castañeda. Estaba muy gracioso.

-¿Y solo lo has llevado a sitios de Granada capital?

-No, qué va. Hemos ido a Almuñécar a comer sardinas del Piliki, en La Herradura pasamos la noche de San Juan, estuvimos en el castillo de La Calahorra con el profesor Juan José Gallego, pasamos por los tres pueblos del Barranco del Poqueira... Y en Trevélez nos hinchamos de jamón.

-¿Ya se ha ido su amigo?

-Sí, aunque vendrá de vez en cuando. Se fue encantado de esta bendita tierra que es Granada, muchas veces a pesar de los granadinos.

-¿Y eso?

-Pues que también le he dicho en qué fallamos los granadinos o le he hablado de esa indolencia nuestra que tanto nos perjudica. Creemos que con tener la Alhambra y la Sierra nos sobra. Pero no, hay que luchar continuamente para conseguir unas infraestructuras y unos servicios de acuerdo con nuestra fama. ¡Los internautas están diciendo que Granada es la capital más bonita de España! Pues vamos a creérnoslo y a trabajar por ella.

-¿Que cree usted que le falta a Granada?

-¡Uf! Por lo pronto unos habitantes que crean de verdad en el potencial que tiene. Luego unos políticos en condiciones que luchen más por estar con los vecinos que con los partidos a los que pertenecen. Luego un diseño de ciudad en la que participen todos y que todos vayan a una. En fin.

-Al menos Granada ha sido nombrada por la Unesco Ciudad de la Literatura.

-Sí, pero eso se ha quedado en un cartel que pusieron en el Ayuntamiento. Granada siempre ha tenido una tradición creativa importante. Aquí se hace mucha creación, pero apenas se apoya. Por eso hemos permitido una vez que Málaga nos supere, ahora como ciudad cultural.

-¿Vendrán tiempos mejores?

-Y políticos mejores. Al menos eso espero.