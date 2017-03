"Cada vez es más difícil ser libre y vivir"

Un artista azalvajao, un hombre "delgado como un alfiler y despierto como una lagartija" del que muchos jóvenes han aprendido a cantar y a vivir el flamenco a su manera: libre, sin complejos y sobre todo, con mucha alegría por vivir. Tomasito, el eterno flamenco que ya traspasa generaciones, llega hoy a las 23 horas a Booga Club con su disco recopilatorio Ciudadano Gitano en el que recorre sus 30 años en la música.

-¿Cómo vive Tomasito para "ser libre y a su manera"?

-Yo vivo libre a mi manera: en el escenario cantando y bailando, por la calle, comiendo, bebiendo y riendo. En España cada vez es es mas difícil ser libre y vivir . Tu cuerpo se siente más realizado. Hay que luchar por la libertad.

-Ciudadano Gitano es una recopilación de sus mejores temas, ¿qué criterio ha usado para elegirlas?

-Me ha costado elegir porque de mis seis discos, todos los temas me gustan. También elegí estas canciones porque la mitatd no están en internet y tres de mis discos están ya descatalogados.

-Su gira acaba de comenzar y estará tocando hasta el mes de agosto, parece que ha cogido fuerza en este reencuentro con el público tras cuatro años de parón.

-La verdad es que no he parado. El último lo saqué en 2013 (Azalvajao), tuvo también mucho éxito.

-Después de tantos años, ¿qué meta le queda por conseguir?

-La verdad que la meta ya la he conseguido con este público fiel que me sigue y que cada vez crece más.

-¿Para el concierto se pondrá aquel mono de leopardo?

-Lo del traje es una sorpresa siempre. Nunca digo si voy a ponermelo o no. Me gustan las sorpresas.

-De todo este recopilatorio, con ¿qué canción cree que emociona más a su público?

-La Resaca y Libre a mi manera.

-Ciudadano Gitano repasa temas míticos como La Cacerola que grabó junto a Los Delinqüentes. ¿Volvería a grabar un disco como Los hombres de las praderas y sus bordones calientes?

-Por supuesto que volvería a grabar otra vez con ellos. Para mí fue uno de los mejores discos que he grabado. Me lo he pasé en grande y durante la gira también.

-¿Disfruta más cantando o taconeando?

-Son distintas sensaciones y las dos me gustan, pero el baile me da más libertad y expresión. Además se me da mejor.

-¿Qué añora de aquellos años 80 y 90?

-Añoro un disco de vinilo, los cassettes y aquella buena música que se hacía en España y en el mundo. Pero la vida va cambiando y nosotros con ella. Pero sí, retrocedería por unos años a aquella época.

-El primer concierto con este Ciudadano Gitano fue en los Carnavales de Madrid el mes pasado. ¿Cómo vivió su público ese reencuentro con sus grandes éxitos?

-El público estuvo maravilloso, cantaban las canciones y disfrutaron mucho. Cuando veo esas caras de felicidad siento que ya he cumplido.

-Sigue estando "delgado como un alfiler", ¿sigue siendo también "despierto como una lagartija"?

-Ni he perdido kilos ni los he ganado, no sé que le pasa ha mi cuerpo que siempre está casi igual. Y sí, hay que estar despierto en esta vida aunque estés durmiendo.

-¿Por qué eligió Granada como segundo destino de gira?

-Porque le tengo mucho cariño, viví allí con 18 años durante 6 meses. Y porque me llamaron para la mili, sino todavía estaría en el Sacromonte con todos los gitanos buenos y los no gitanos.

-De su repertorio, ¿qué canción cree que le definiría mejor?

-La que me define más es el Torrotron. Fue lo primero que empecé a cantar con 12 años y la canción que me dio a conocer en TVE en 1986.

-El flamenco existirá mientras...

-Mientras haya buenos flamencos.