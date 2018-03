Un virtuoso de la guitarra que no cree en el flamenco puro

"¿flamenco puro?, ¿qué es el flamenco puro? Entiendo lo que es y lo que significa eso que llamamos flamenco clásico, pero el flamenco puro no existe". Sabe que la reflexión, que la frase puede generar polémica. Pero lo cree de cierto. Se llama Alberto López, es guitarrista y de Baza. Aún no ha cumplido los 28 años y ya triunfa por medio mundo. Acaba de llegar de una gira por Japón y con su propia compañía ha puesto en escena, en algunos casos en escenarios tan míticos como el que abrió Cristina Hoyos en Tokio, un espectáculo reflejo de su último disco, recién estrenado, que es una apuesta por los palos más interesantes, más auténticos, más genuinos del flamenco.

El músico, que ha estado unos días en Baza para visitar a la familia, trae bajo el brazo su último trabajo. Es íntegramente suyo, en todos los sentidos. Se llama Detrás de la verdad y es una invitación al aficionado, al amante de la guitarra, al nuevo flamenco y al flamenco de toda la vida a adentrarse en su mundo creativo y lo que hay detrás de ese proceso personal para parir una granaína, una bulería o una zambra.

López quiere reivindicar el flamenco de su tierra, que Granada despierte y la nueva generación del flamenco de aquí reivindique el lugar que le corresponde. El flamenco de Granada no es más que el de Sevilla o el de Jerez, "pero tampoco es menos", asegura.

Este joven bastetano es la plasmación flamenca de la vocación de su padre, que siempre quiso cantar. Y de hecho ha cantado siempre en su taller. Alberto aprendió a amar la guitarra y ahora le saca todo el jugo que puede. Estudia, crea, compone y toca la guitarra hasta ocho y diez horas diarias. Siempre, incluso cuando está de vacaciones o cuando vuelve a Baza para disfrutar de su familia. Confiesa a Granada Hoy que si deja de tocar la guitarra, lo nota en poco tiempo, "al tercer día ya no toco igual", asegura. Por esa razón nunca se puede separar de ella.

Comenzó a estudiar guitarra en el Conservatorio de su Baza natal. Se especializó en Córdoba y ahora vive en Sevilla, por una mejor organización profesional de su carrera. Sostiene que es un enamorado de su tierra y que ama profundamente el flamenco de Granada. Y, más, cuando está tres o cuatro semanas fuera, separado de su tierra. Tan lejos como en Japón, donde ha puesto en escena un espectáculo diferente en el que el guitarrista ocupa, según el momento y la pieza a interpretar o quienes le acompañan en las tablas, distintos espacios del escenario.

En Japón siempre es bien acogido. El público nipón entiende y siente el flamenco con profundidad, por eso existe conexión. Una conexión que siempre intenta buscar en el escenario o con quienes escuchan su disco. Unos tanguillos, unas alegrías, una taranta, una soleá o una seguiriya.

Su nuevo disco, Detrás de la verdad, profundiza en el flamenco clásico, auténtico. Pero no en el flamenco puro, sencillamente, porque para él eso no existe. El origen del flamenco es la mezcla de cantes, de culturas y de expresiones artísticas de las que ha bebido en su historia el pueblo español, el pueblo andaluz. Por eso, el flamenco es mezcla. Que se lo digan a uno de los artistas que más arriesgó y fusionó durante toda su carrera: su admirado Enrique Morente, que no se salió un ápice de lo que algunos consideran "flamenco puro" pero innovando como nadie hasta ese momento.

El artista granadino intenta sacar de su guitarra el sentimiento más profundo de un flamenco que, lógicamente, entiende como un arte único, con la guitarra y "sobre todo con el cante", y con el baile como un todo indisoluble. Muy pronto regresará a su tierra y ofrecerá un concierto en Granada, que le hace especial ilusión. Será el próximo 21 de abril en uno de los lugares más emblemáticos de Granada: La Peña de La Platería. Si les gusta la guitarra flamenca no se lo pierdan.

Alberto López con su compañía en un concierto reciente en Japón.