'¿Quién me ha visto y quién me ve?', el nuevo y ácido trabajo de Rozalén recala en Granada

'¿quién me ha visto y quién me ve?', esa pregunta que tantas veces se ha hecho la humanidad, también ha llegado a los labios de la cantante y compositora Rozalén. Este es el título de su nuevo trabajo con el que esta noche, la machega con gracia andaluza, hará hacer palmas a todo el que quiera acercarse al Teatro Martín Recuerda de Pinos Puente a las 21 horas.

Quien no haya visto a esta reina del directo frente a frente no sabrá qué significa ver la sensibilidad y la simpatía en persona. Con este segundo disco, en el que desenfunda su lengua más mordaz e irónica, la chica que comenezó en pequeños garitos de Madrid ha logrado consagrarse como una de las voces con más proyección de nuestro variopinto panorama musical.

Fue en 2012 cuando publicó de manera independiente su primer disco Con derecho a… producido por el sevillano Ismael Guijarro. Una noche de septiembre de 2012 lanzó su primer videoclip 80 veces en el que participa con su compañera Beatriz Romero que traduce (o baila) en lengua de signos. Esa primera noche el video tuvo 10.000 visitas en Youtube.

Con este Quién me ha visto y quién me ve, la artista da un golpe en la mesa, y reivindica su crecimiento, que ya no es tan ingenua. Y es de agradecer que no se haya agarrado a lo que sabe que funcionó, o sea que no se haya instalado en la comodidad de sus primeras canciones.

Abre el disco con Ahora, una canción de amor, que ironiza -con mucho gusto- sobre la llegada de un nuevo amor que no deseaba en ese momento de su vida en el que está 'tan agustito soltera'. Esta canción navega igual por la Bahía de Cádiz que por el Río de la Plata y como el resto del disco, se agarra a una música muy cuidada y ágil.