Aquí yace Spiderman

La ficha '100% MARVEL HC. SPIDERMAN: LA ÚLTIMA CACERÍA DE KRAVEN' J. M. DeMatteis, Mike Zeck.Panini. 144 páginas. 16,50 euros.

La última cacería de Kravenes una de las aventuras más famosas de Spiderman. La obra se compone de seis partes, que se fueron publicando entre octubre y noviembre de 1987 en las tres cabeceras que tenía entonces el trepamuros, pasando de una a otra como si se tratase de una sola colección. Son los números 31 y 32 de Web of Spider-Man, 293 y 294 de The Amazing Spider-Man y 131 y 132 de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, todos con guion de J. M. DeMatteis, lápices de Mike Zeck y tintas de Bob McLeod. La historieta tiene lugar en los inicios del matrimonio entre Peter Parker y Mary Jane Watson, cuando el superhéroe lucía el traje negro y blanco en lugar del habitual rojo y azul, y el argumento refleja el estilo literario, la estrategia deconstructiva y el tono sombrío que caracterizaba el género en aquellos años. La cosa va de que Kraven el Cazador, haciendo honor a su nombre, caza a Spiderman, lo "mata", lo entierra y lo suplanta para demostrarse superior. Sale también Alimaña, un villano creado unos años antes por DeMatteis y Zeck en la serie del Capitán América, aunque, como dice Stan Lee en su introducción: "Las descripciones que DeMatteis hace de Peter, Kraven y Alimaña hacen que las palabras héroe y villano parezcan lamentablemente insuficientes. (…) no encontraréis buenos y malos unidimensionales a los que vitorear y repudiar. No, gracias a la habilidad y sensibilidad de DeMatteis, cada personaje está tan delicadamente matizado, tan perspicazmente ajustado que incluso los villanos se harán dueños de vuestras emociones".

La última cacería de Kraven figura en todas las listas de las mejores historietas de Spiderman, y, desde luego, es la mejor de cuantas se publicaron en el largo periodo que va desde la etapa de Roger Stern hasta la de J. M. Straczynski. Es un tebeo estupendo, y se merecía una edición como esta, con una excelente reproducción y un grueso apartado de extras, que incluye comentarios del guionista, lápices de numerosas páginas y portadas de reediciones anteriores.