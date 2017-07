Tres obras de zoofilia de Santiago Ydáñez levantan polémica en el CAC

El pasado 23 de junio se inauguró en el CAC la muestra del jiennense afincado en Granada Santiago Ydáñez El corazón manda, una exposición comisariada por el director del centro, Fernando Francés, que contiene unas 60 piezas. De ellas, tres son lienzos de mediano o pequeño formato en los que se aprecian escenas explícitas de sexo con animales. Un cartel a la entrada de la sala en la que se exhiben advierte al visitante de que hay piezas cuyo contenido podría herir la sensibilidad del espectador. En dos semanas no se recibió comentario negativo alguno, ni nadie se fue de la exposición sin ver también la referida sala, según explicó ayer Fernando Francés a este periódico. Sin embargo, el pasado domingo llegó la primera queja por escrito al centro por parte de un visitante y ayer ya se habían incendiado las redes sociales con comentarios contra estas piezas. A esto se le sumó la petición de la Protectora de Animales y Plantas de Málaga de la retirada de las obras que, según Francés, pertenecen a una serie que ya ha sido exhibida en otros museos sin repercusión. Eso sí, para Ydáñez la provocación no es nueva. Ya generó polémica en otras ocasiones por sus taxidermias.

"Es vergonzoso que se exhiban cuadros de zoofilia", decía un comentario en la página de Facebook del CAC y otro pedía "establecer los límites de lo que es arte y lo que puede llegar a ser apología de la zoofilia. No todo vale". Desde presentar las pinturas como "defensa de prácticas vejatoria para los animales" a "atrocidad", tacharon la incorporación de estas obras a la muestra de "inadmisible", de "retorcido" y "repugnante". Y la lista de comentarios era ayer interminable.

Ante esta polémica, el CAC Málaga se vio obligado a emitir un comunicado que también fue criticado posteriormente. "Desde el CAC Málaga abogamos por la libertad de creación, que es un derecho inalienable de la cultura", explicaron en el mismo, palabras que poco después ratificó Fernando Francés. "Las obras a las que se hacen referencia muestran un sentido irónico de una temática, no una incitación a realizar la misma. El arte contemporáneo brinda la posibilidad de realizar una crítica irónica sobre una temática sin que el artista tenga que estar de acuerdo con la misma, para que remueva conciencias y estimule la crítica social", dijeron desde el centro. Agregaron que "la exposición no se centra únicamente en esa temática sino que se abarca temas como la naturaleza, la Historia del Arte y la sexualidad entre otros". Y la zoofilia, como subrayó el director del centro, "es un tema que se ha tratado con anterioridad en la Historia del Arte, no es una temática realizada exclusivamente por el artista, algunos de estos ejemplos son las películas Caniche de Bigas Luna o El escondite de Haneke".

Fernando Francés también señaló que "muchos creadores importantísimos han tocado temas incomprendidos" y que no hacerlo supondría contar con un "arte adocenado al servicio de la masa, un tipo de arte dócil, una cultura dócil para que nadie se escandalice". También reiteró que, igual que se ha hecho en otras exposiciones, en ésta "hemos advertido de que hay imágenes que pueden dañar la sensibilidad y los niños cuando van a los talleres no pasan por esta sala".

Francés apuntó ayer que no había tomado ninguna decisión, por el momento, al respecto de la retirada o no de las piezas. No obstante reiteró su apuesta por la libertad de expresión y de creación porque "después de estas cuáles hay que retirar, las que hagan referencia a la homosexualidad, al sexo... ¿vamos a ir cortando las libertades de los artistas por la moral?", se preguntó. También indicó que "hemos visto obras infinitamente más fuertes, así que me parece excesivo esto que se está generando". Para Francés, son "los sectores más radicales y más conservadores los que desean recortar las libertades" y recordó que la mayoría de los comentarios son de personas que han opinado sin ir al centro a visitar la muestra. Igualmente quiso señalar que el CAC no ha publicado imágenes concretas de esos tres cuadros porque nunca ha tenido el ánimo de conseguir publicidad, como algunas críticas señalaron. Ydáñez, en China por su exposición en Shanghái, ha vivido la polémica a miles de kilómetros de distancia.