Nazaríes IT exporta tecnología e ilusión

Entre las más de 600 empresas asociadas a onGranada Tech City, la marca e imagen de la Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, la compañía Nazaríes IT es una de las que más proyección tiene a nivel nacional e internacional.

Y es que cuando se habla de empresas, se nos viene a la cabeza una empresa multinacional, con innumerables recursos y una estructura completamente definida. Pero la mayoría de las empresas ni son ni empiezan siendo así. Un ejemplo de ello es Nazaríes IT, una empresa que nació en 2010 sin ningún apoyo financiero o grupo empresarial que la impulsara y en una época difícil pues el mercado español no pasaba por su mejor momento. Pero Francis Yáñez, actual CTO de la empresa, y Eduardo Haro, CEO de la compañía granadina, decidieron empezar una nueva aventura y dejar sus trabajos. El primer proyecto, para uno de los clientes que todavía les acompañan y de los que han aprendido a lo largo de estos años trabajando en los sistemas de vialidad invernal, hoy en día es un sistema global utilizado en toda España, lo que refleja el potencial de esta empresa ubicada en la calle Parque de las Ciencias 1 de la capital granadina.

La clave de la compañía es su equipo, que no supera los 30 años de media

Lo que empezó siendo un juego de dos jóvenes de 24 años se ha convertido, siete años después, en una empresa de casi 40 empleados, con presencia en 9 países y un 61% de facturación fuera de España. De hecho, han llevado a cabo proyectos en España, Catar, Portugal, Suiza, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Chile, México e Italia.La clave de Nazaríes IT es su equipo humano diferencial, que comenzó estando integrado por jóvenes que empezaban en el mundo laboral y que ahora son profesionales que empiezan a casarse y a formar familias, aunque la media de edad de la empresa no llega a los 30 años, lo que muestra un claro ejemplo de la capacidad profesional de los jóvenes españoles. Y es que aplicando nuevas metodologías de trabajo, más ágiles y directas y no asumiendo nada preestablecido y creyendo en un mismo objetivo común, siendo cada uno de los miembros del equipo una pieza con el mismo nivel de importancia se construye un mecanismo que funciona siempre y cuando todas y cada una de las piezas funcione.

Nazaríes IT es una empresa líder en el sector de la consultoría tecnológica especializada en varios campos clave en el sector TIC: el Internet de las Cosas y desarrollo de sistemas web y app en la nube a través de metodologías ágiles. En sus algo más de siete años de vida, ha realizado proyectos en diferentes sectores como la conservación de carreteras del Estado, el desarrollo de soluciones hardware IoT y un equipo profesional de Customer Success, la recogida de residuos sólidos así como proyectos de I+D+i en el ámbito de la sensorización agrícola, campos de vital importancia para el desarrollo del entorno que nos rodea. Y es que tanto Francis Yáñez como Eduardo Haro señalan que las empresas andaluzas tienen la capacidad tecnológica de desarrollar productos que compitan a nivel internacional y prueba de ello son los sistemas desarrollados desde Nazaríes IT.

Con proyectos en 11 países, el 61% de su facturación procede de fuera de España

Desde hace años Nazaríes IT coopera con onGranada en el desarrollo del sector TIC en la provincia y a nivel andaluz. “Lo que empezó siendo una agrupación provincial se ha convertido en un clúster tecnológico a nivel nacional del que nuestra empresa se siente orgulloso de pertenecer y con el que se coopera en innumerables acciones”, apuntan. Eso sí, siempre buscando un objetivo común como es el desarrollo tecnológico de la provincia, la generación de puestos de trabajo de alta cualificación y posicionar Granada como una plaza de prestigio europeo en el ámbito tecnológico. Poco a poco se está consiguiendo, prueba de ello es el incremento del PIB perteneciente al sector, que ha aumentado cada año llegando a ser del 7% a nivel provincial.