21 Años después

Hoy comienzan los Mundiales de esquí artístico y snowboard de Sierra Nevada. Son lo mismo que hace 21 años paralizó a la provincia durante cerca dos semanas y es inevitable comparar esta cita con la de 1996. Y de entrada, la ilusión no es la misma. Hace 21 años éramos, aparte de unos niños, más ingenuos. No era ese mundo conectado de cientos de formas diferentes de hoy, el espectro no estaba tan saturado de mensajes y la audiencia no era tan fragmentada.

Aún duraba el espíritu que cuatro años antes se extendió de Barcelona 92 al resto del país (¡ay Barcelona, todos los caminos empiezan en ti!) para generar en la sociedad granadina y española un sentimiento común de unidad para que en Sierra Nevada todo saliera bien, y más después de la suspensión de 1995 y la consiguiente ofensa del gran Alberto Tomba. No bastó con la humillación de Roberto Baggio en el 94, si no que ahora era otro italiano sobrado el que se reía en nuestras narices. Todos querían que Sierra Nevada fuera un éxito. La estación entró en el siglo XXI cuatro años antes, dijo que en el Sur se podía esquiar, y 30 kilómetros más abajo los niños querían ser Wiberg, Compagnoni, Girardelli o el propio Tomba. Éramos el centro de las miradas del mundo. Lo sabíamos y lo gozábamos.

¿Pero notan algo similar en estos días? Yo no, y eso me jode. Precisando que las disciplinas de ambos Mundiales no tienen el mismo tirón, estamos ante el último gran evento deportivo para Granada y la Sierra en años y no nos estamos enterando. Por mucho que 'allí arriba' no den abasto, 'aquí abajo' la gente apenas se está coscando de lo que se viene, y eso en la era de la información, habla de la poca efectividad de los nuevos medios (las redes) para acceder al público general. Los Telediarios no se harán desde el CAR, enviados especiales habrá los justos, y el rey declarará abiertos los Mundiales en una sala cerrada y no ante un estadio de 16.000 personas. Hay que volver a pensar en grande.