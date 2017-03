Mientras Bojangles sonaba

Enattendant Bojangles (2016) es el libro del momento. Todo el mundo habla de él. Su autor ha incendiado con una mecha de sensación las librerías de Francia y España. Su perspectiva, su calidez y ternura ofrecen un brillo de originalidad cautivador que entusiasma de libertad al lector, lo fascina con sorbos de confidencialidad. Cuando es un niño el que te narra con voz párvula su realidad, tu niño interior se entiende a la perfección y le sonríe.

Siempre desconfío cuando leo una portada acompañada por algún cartelito publicitando que es el libro más vendido. Estaba en la librería del Corte Inglés. Abrí un ejemplar por el capítulo tercero y le eché una ojeada. Me pareció interesante la narrativa que tenía pero seguía con el prejuicio del cartelito. Lo dejé y me fui. Cuando llegué a casa di casualmente con una entrevista que le hicieron al padre de todo esto, Olivier Bourdeaut. Inmediatamente regresé y me hice con uno.

Esperando a Mr Bojangles ya me sonaba familiar. Y más aún se acentuaba si había un toque de irrealidad, de surrealismo. Sonaba una campanita llamada Waiting for Godot (Samuel Beckett, 1953) que tintineaba de fondo a eso de estar a la espera de lo desconocido en un hilo que cabalga lejano a las colinas de la cordura. La comicidad estaba servida. La novela es como una tórtola envalentonada que baila un bello jazz con pasos quebrados en Montmartre. Hay muchos suspiros de buenas épocas en ella: los dorados y locos años veinte en los que los Fitzgerald componían su literatura de desorden y brillantes, de glamour y vanidad. Fuentes de copas de cristal de bohemia regadas en champagne. Ese toque de realidad paralela, como en Amelie o más dickeniano en la figura de Connor O'Malley (Un monstruo viene a verme, 2014), es lo que hace verdaderamente desconectar e imbuirse sin flotador en la piscina. La historia contada desde la mirada de un niño junto a los diarios del padre, teniendo como protagonista a su madre es narrativamente excelente -desde luego que si tuviera que decir algo sobresaliente de Una Vacante Imprevista (J. K. Rowling, 2012) sería el juego de perspectivas del que forma parte Esperando a Mr Bojangles-

El éxtasis de locura navega hacia el abismo. Lo que en realidad es un drama lo visten de purpurina y lentejuelas. La incomprensión y la ansiedad acaban por tomar el camino que firmó Virginia Woolf. El amor incondicional, que no finita nunca, siempre acompasa notas a lo largo y ancho de todas las páginas. Te deja con la sensación de que es necesario huir de los estereotipos, de las presunciones y prejuicios y deslizarte por los márgenes para saltar de la rutina pesadumbrosa y bravucona. Es un canto inocente a la vida. Es una novela tejida en una apariencia improvisada pero con pinceladas que llegan a lo profundo. Una lectura ligera, amable y risueña. Si Bourdeaut tuviera que tener un padrino literario, ese sería Antoine de Saint-Exupéry. Una fábula que demuestra que 'los castillos en España' se pueden hacer realidad, y que la realidad, evidentemente, puede ser bien distinta.