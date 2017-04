Cadena de 'Desfavores'

Cuando uno monta un circo, lo importante es que, pase lo que pase, el espectáculo continúe. En palabras de Freddy Mercury, Show must go on, y en acciones del Granada CF, destituir a Lucas Alcaraz.

Desde hace meses (por no decir inicios de temporada), al teatrillo de caretas que tenía el club nazarí ya se le estaban rompiendo los hilos. Unos hilos que no solo sujetaban esas máscaras para continuar esta tragicomedia rojiblanca, sino que también mantenían sujeta la confianza de la afición hacia ese proyecto esperanzador que se vendió en junio del año pasado y que no era más que un cuento chino.

El pasado domingo, Los Cármenes estalló al ver que estaba y está (porque lo sigue haciendo) animando a un equipo indolente e insolente, a un club que ha demostrado no estar a la altura de una afición y de una ciudad como es Granada. Así lo llevan demostrando desde hace ya tiempo y así lo confirmaron ayer al dejar caer a la única pieza que cuadraba -o mejor dicho no encajaba- en todo este desaliñado futbolero de 'despasión' rojiblanca: Lucas Alcaraz.

Tras una temporada de chiste y pandereta -que más que de fútbol parece más propia de carnaval-, a siete jornadas del final de Liga la parroquia nazarí acabó explotando -y con razón- con cánticos en los que pedían la vuelta de Quique Pina. Y es que la nefasta gestión de la DDMC ha pasado de sonar a cachondeo a sonar a insulto, sobre todo después de ayer. Después de que hayan hecho cabeza de turco al único que ha demostrado sentir los colores y dolerle el escudo. El único que ha dado la cara cuando nadie la daba, que ha tratado de verdad de levantar a un Granada que prácticamente estaba muerto desde el mes de octubre. ¿Y todo para qué? Para desviar la atención y que no los señalen como responsables de lo que sucede. No era momento de cargarse a Lucas, ahora no. Pero ¿qué se puede esperar de una dirección deportiva que no sabe qué es eso de planificar y acertar con fechas? Que al final, se señalan ellos solos, como llevan haciendo toda la temporada.