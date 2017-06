ESCUELAS DE DEMOCRACIA DIRECTA

Se cumplen 2 años de un mandato complejo para los ayuntamientos. Por más que la propaganda del gobierno se empeñe en decirnos que ya hemos salido de la crisis, la dura realidad es que para decenas de miles de familias granadinas, lo que ha hecho la crisis ha sido cronificarse. En las elecciones municipales de 2015, Izquierda Unida en Granada recibió el importante mandato de gobernar en una docena de municipios de la provincia. Nuestros alcaldes y alcaldesas emprendieron la tarea con tres compromisos básicos: el primero gobernar desde la transparencia y participación; el segundo prestar atención preferente a las víctimas de la crisis y el tercero asumir desde los ayuntamientos el papel de dinamizador de la economía y generación de empleo.

Pero sin duda, es la atención social de emergencia lo que devora el día a día de los gobiernos: familias que no pueden pagar la luz, que temen perder la casa, que no pueden comprar material escolar o alimentar adecuadamente a sus hijos… y todo por falta de empleo. Sin duda el mejor ejemplo lo ha dado en este sentido el ayuntamiento de Zújar, que ha asumido rápidamente la emergencia de las familias afectadas por el destrozo de sus viviendas al desplomarse parte de la Alcazaba. Los ayuntamientos son, quizá detrás de las familias y de la escuela, los agentes más importantes para generar una sociedad igualitaria. Me llama especialmente la atención la reflexión de un alcalde extremadamente joven, el de Píñar, que a sus 27 años manifiesta que de lo que se siente más orgulloso es de haber logrado que en un municipio eminentemente rural, como el suyo, su ayuntamiento haya dado más empleo a mujeres que a hombres, entre los más de 500 contratos que se han hecho en este tiempo.

No han sido años fáciles. Nos hemos encontrado con ayuntamientos en quiebra técnica, prácticamente saqueados (Otura, Láchar, Albolote…), con alcaldes que gastaban en dietas más que si tuvieran una nómina, como el de Trevélez, mientras otros han estado pasando facturas de gastos suntuarios con dinero público, como el de Láchar. Ha habido que aplicar medidas drásticas: una austeridad basada en el ejemplo de reducir los cargos de confianza, las nóminas de los concejales y los gastos de representación y las dietas. Sin apoyo del Gobierno ni de la Junta seguiremos peleando para convertir los pueblos y ciudades de Andalucía en escuelas de democracia directa.