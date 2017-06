LA ESENCIA SOCIALISTA ES EL ÁMBITO MUNICIPAL

Son muchas las oportunidades que nos ofrece el calendario para valorar el camino recorrido y proyectar el futuro. Recientemente, a los 138 años del Partido Socialista Obrero Español, se ha unido el ecuador de los gobiernos municipales, un ámbito donde los alcaldes y alcaldesas socialistas ponen de manifiesto cada día que la política tiene sentido si es para las personas.

Si hay un ámbito que refleja la verdadera esencia de la política socialista es el municipal. Por eso, quiero reconocer la labor de quienes dedican su vida y su tiempo, en una entrega permanente, a la política municipal, sea en labores de gobierno o de oposición.

Mujeres y hombres socialistas que se dejan la piel cada día para garantizar la calidad y la equidad de los servicios públicos; que están en política para incrementar el bienestar de sus vecinos y vecinas, para crear empleo y para que la igualdad sea una garantía con independencia de donde se viva.

Hablar de los gobiernos locales socialistas es hablar de participación y transparencia, de honestidad y cercanía; de la voluntad de dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente y es también hablar de compromiso con quienes peor lo están pasando; hacer de la política un ejercicio de diálogo constante: diálogo con el resto de grupos políticos, diálogo con la realidad y con la gente.

Es impulsar los servicios sociales, la dependencia, luchar contra la violencia de género, mediar para evitar desahucios, trabajar por una sanidad y una educación de calidad, apostar por la cultura, el deporte y el medio ambiente, potenciando todo aquello que permita un desarrollo sostenible que tenga como protagonistas a las personas. En definitiva, es también devolver la confianza que los vecinos dieron con su voto cumpliendo el compromiso con la palabra dada, los programas electorales y sobre todo hacerlo desde la vocación de ser servidores públicos. Y trabajar para ello en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial con programas que benefician a todas las personas y que llegan por igual a todos los municipios, porque los vecinos y vecinas no tienen para los socialistas color político, tienen necesidades y derecho a que éstas se resuelvan.

Y es hacerlo a pesar de las trabas impuestas por el Gobierno de España con una "reforma local" que restringe competencias, asfixia la economía de los ayuntamientos e impide utilizar el superávit para crear riqueza y generar empleo intentando tutelar a los ayuntamientos y olvidando que son una parte fundamental del Estado. No puedo pasar por alto que después de 13 años de gobierno del PP en Granada, un alcalde socialista, Paco Cuenca, ha conseguido en muy poco tiempo dar un giro de 180 grados a la ciudad. Donde había malas prácticas, opacidad, despilfarro y descontrol ahora predomina la honestidad y la voluntad de hacer las cosas bien, la transparencia y contención del gasto superfluo y sobre todo un trabajo de proximidad y cercanía que ha devuelto a los granadinos la autoestima y la ilusión perdida. Es cierto que las economías municipales no viven su mejor momento. Pero la respuesta no puede ser la resignación ante una austeridad mal entendida y que no conduce a nada. Frente a las políticas antimunicipalistas del PP, los socialistas trabajamos por ayuntamientos fuertes, por ayuntamientos mayores de edad, con una financiación adecuada que permita el desarrollo pleno de sus competencias. Tenemos que conseguir que la política local adquiera, de una vez por todas, el rango y la importancia que le corresponde por mandato constitucional porque ¿hay algo más grande que garantizar la igualdad y la calidad de vida en todos y cada uno de los municipios y entidades locales de Granada?