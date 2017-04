¿Huevos? Ni para freír

Hay una clara diferencia entre el milagro y la machada. Mientras que el primero digamos que es fruto de la casualidad, el segundo requiere de empeño, ganas, hacer y, sobre todo, de actitud. O en términos coloquiales, "de echarle huevos". Y para el Granada no hay ni uno, ni el otro, al menos de momento.

Cuando ya asoma la luz al final del túnel es cuando uno empieza a darse cuenta de la realidad. De que el final de Liga está ya ahí, a la vuelta de la esquina, y con él, la puerta de la Segunda División cada vez abre más y más para recibir a un Granada conformista, pese a que algunos digan lo contrario -supongo que será el discurso que tienen que dar-, y a una afición que, por desgracia, no para de padecer, que, por desgracia, cada vez siente menos. Como cuando te pellizcan una y una otra vez y llega un momento en el que ese pellizco ya no duele.

El partido ante el Depor era ese paso previo para intentar evitar el clavo ardiendo al que el Granada tiene que acogerse. Un clavo que más que arder ya abrasa, que ahora tiene nombre ché, y que de conseguir agarrarse a él, posiblemente ya no sirva de nada. Porque a lo mejor ya es tarde. Porque durante mucho tiempo faltaron esos "huevos" que pedía Lucas Alcaraz, unos huevos que si son los que se 'vieron' en Riazor, no valen ni para freír.

En buena parte de la plantilla no hay actitud, no hay amor propio, y mejor no mencionar el amor por los colores o por el escudo, porque sobre eso está todo más que claro...

Pero mañana toca partido en casa. Mañana toca dar la cara, mañana hay que mostrar más actitud, porque se juega en Los Cármenes. Porque para este Granada, parece ser, que ante la parroquia sí que hay que demostrar algo más, no vaya a ser que salgan cánticos contra los que estén sobre el verde, durante los cambios o contra la directiva. No vaya a ser que haya pañolada... Sí, hacen falta huevos, pero ¿realmente los tienen?