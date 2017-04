Paco 'Cuentos': encantador de serpientes y otras hierbas

Hace tiempo que aprendí que "lo que no se cuenta, no se sabe". Pues bien, el pasado 23 de enero don Paco 'Cuentos' daba un desayuno informativo a bombo y platillo con cinco de sus siete concejales socialistas (son ocho en total). Congregó a la prensa granadina en el majestuoso y reformado Cuarto Real de Santo Domingo. De una manera insultante y muy osada, hacía balance de sus primeros meses como alcalde. Incluso se atrevió a afirmar y presumir de que "en sus pocos meses de mandato se había logrado normalizar la situación del propio Ayuntamiento".

El reto más importante, esgrimía, es la aprobación de los presupuestos. Algún medio local recogía que "a mediados de febrero tendrá ya el borrador para presentarlo a la oposición". ¡Maldita hemeroteca! Pues ni están ni se les espera.

Siempre me habrán escuchado decir que es muy fácil hacer carroña política con esto de los números. Es un terreno árido e incómodo para los lectores aunque hace unos años, cuando estalló la crisis, "todo" el mundo hablaba de economía y sentaba cátedra. Pero tranquilo querido lector, siempre intento ser didáctico en mis explicaciones. Hoy sólo les voy a hablar de un indicador de la administración como es el Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP).

Esta semana, la periodista Susana Vallejo se hacía eco a través de este periódico de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda donde se recoge que el PMP del Ayuntamiento de Granada se dispara a los 115 días de demora. Pues bien, los números no engañan por mucho que lo intenten los socialistas ya que para ellos dos más dos no son cuatro. En estos últimos años, el marco normativo en materia económica ha cambiado radicalmente en las administraciones públicas, un ejemplo de ello es el PMP, entre otros, antes este indicador no era de cumplimiento normativo. Ahora sí, siendo además revelador del estado de salud de una administración local.

El año 2011 se cerró con un PMP de 327,68 días y en el 2012 en 153,34 días, llegando a alcanzar incluso ese mismo año los 396,89 días. El año 2013 se acabó con un PMP de 81,81 días y el año 2014 en 44,49 días. El año 2015, el último de gobierno del PP, terminamos en 67,69 días. Cabe recordar que el PP logró en el año 2012, por primera vez en la historia democrática reciente de nuestro Ayuntamiento, la estabilidad presupuestaria.

Sé que no dudan de estos datos pero si tienen mayor curiosidad, les invito a que visiten el portal de la transparencia en granada.org, que dicho sea de paso, lo puso en marcha el PP, aunque algunos se lo quieran apropiar como otros tantos logros. Ahí podrán comprobar el dato interanual y ver con sus propios ojos la falsa "normalización" que nos vende el señor Paco 'Cuentos'. Junio de 2015 (gobierno PP): 67,49 días; junio de 2016 (gobierno PSOE): 121,37 días; febrero de 2016 (gobierno PP): 81,46 días frente a los 115,69 días del gobierno socialista en febrero de 2017. Compare usted mismo.

Y ahora viene la pregunta: ¿Cómo podía el PSOE "exigir" al PP la bajada del IBI en octubre de 2015 cuando era oposición y ahora que son gobierno se "refugian" en los técnicos para abordar una subida de impuestos? Pensarán ustedes, la herencia que han recibido. Pues no. La herencia es la misma desde hace años. La herencia es histórica en nuestro ayuntamiento desde "tiempos inmemoriales". ¿Se acuerdan del tripartito? ¡Qué granadino se va a olvidar! Cuando llegó el PP en el año 2003 tuvo que pagar casi 1 millón de euros (unos 166 millones de las antiguas pesetas) en facturas de gasoil de los colegios guardadas en el cajón, entre otras tantas.

Ya está bien de la "política de retrovisor". Los señores socialistas que estaban en la oposición son los mismos que ahora gobiernan la ciudad, saben perfectamente la delicada situación de las arcas municipales o ¿es que no hacían su trabajo de fiscalización y control del gobierno? Le recuerdo querido lector, que el presupuesto del Ayuntamiento en 2009 era de 400 millones y en el año 2012 bajó a unos 252. Hemos administrado una "economía de guerra" sin subir los impuestos. Vaya a su cajón, donde tiene guardado los recibos de la "contribución" y compruebe con sus propios ojos que el recibo del IBI de 2012 es exactamente el mismo que el de 2016. Cinco años el recibo congelado.

Basta ya de encantadores de serpientes y "posados" y pongan encima de la mesa su proyecto político en materia económica, no se escuden en los técnicos, ni pidan ayuda desesperada a nuestra Universidad. El próximo día 5 de mayo los socialistas harán 365 días que gobiernan la ciudad de Granada y han puesto de manifiesto que no tenían programa electoral en materia económica. El socialismo ha engañado a su electorado y lo que es más grave a todos los granadinos.