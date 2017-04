Pina sabe regalar los oídos

Aun sector bastante grande la afición del Granada le entró la nostalgia al oír hablar a Quique Pina sobre su antiguo club. Aquellos tiempos, no tan pasados, felices sin estar exentos de sufrimientos, realzan su figura ahora que las cosas pintan tan negras. Ejercieron cierto efecto balsámico al escucharlas pocos minutos después de recibir un nuevo correctivo, este ante el Barcelona. Dijo lo que casi todos piensan y nadie dice.

En esta época de zozobra nazarí camino de Segunda División, el primero en el que la afición no celebrará nada desde que el 2009 fuera la última temporada en la que se fracasó deportivamente, Quique Pina le enseñó a la opinión pública quiénes son los responsables de que el Granada esté a pique de descender, qué es lo que hicieron con la plantilla que había, y la inquina con la que destruyeron la escasa herencia recibida, que si bien no era abundante, al menos sostenía un edificio.

Regó los oídos de un personal necesitado de que en el club alguien explique el porqué se tomaron determinadas decisiones el verano pasado. Algo que, por cierto, han hecho, aunque para el que se sienta en la grada suena a pretexto, máxime si la pelota no entra. Un ventajismo de Pina bien medido, sobre todo al no rajar de Jiang, pero que le ha servido para que a él también le rieguen los oídos desde la que fue su afición. Estuvo bien escuchar, ya no a Pina, si no a alguien diciendo lo que todos piensan/sospechan. Sin embargo, también está muy bien escuchar al dueño y a lo que trata de construir. Por primera vez en la historia de este club, alguien de dentro habla de hacer un equipo autosuficiente, de cantera, pero también abierto al mercado. Eso con el apoyo de un magnate chino que tiene nosecuántas empresas y que dice que, si se baja, siguen adelante. Eso también gusta oírlo. Pero como la pelota no entra, todo parece malísimo. Y tampoco es eso. Ponderemos.