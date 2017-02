Reformas sanitarias en Granada

Los interlocutores del conflicto sanitario y social que está ocurriendo en Granada han llegado a un acuerdo de 6 puntos que van a enmarcar el diseño futuro de los hospitales de Granada y los pasos a seguir para conseguirlo (la hoja de ruta). Me gustaría aclarar que de lo que están hablando en esta mesa, es simplemente de cómo organizar la asistencia hospitalaria (la atención primaria no parece tener nada que cambiar), y que desde un punto de vista estrictamente técnico, es posible que existan, y de hecho así es, formas diferentes de organizarla. Así que sea el modelo que sea el que se adopte finalmente, seguro que tendrá ventajas e inconvenientes asistenciales. No hay un modelo perfecto, sino unos que funcionen mejor que otros en cada circunstancia.

Básicamente tratan de garantizar una vuelta a la situación anterior a la que ya todos nos referimos como de 'dos hospitales completos'. Y para ello en el segundo de estos seis puntos se apuesta inequívocamente por la división por áreas de la población de la capital y la provincia de acuerdo a la demarcación geográfica que antes tenía cada hospital. Si el paciente reside por ejemplo en la Chana irá a VN y si vive el Zaidín irá al PTS o como acabe llamándose. Lo mismo según los pueblos de la provincia.

En mi opinión, creo que plantear la sectorización en una población como la de Granada es una mala medida y que los ciudadanos salen perdiendo con ella. ¿Por qué razón?. La medicina actual contempla muchas especialidades (más de 50) y muchas más subespecialidades (más de 200), de forma que no es posible que ninguno de los dos hospitales por grande y dotado que esté, vaya a tener la tecnología y los expertos con suficiente experiencia (número de casos) en todas ellas. Así que la probabilidad de que un ciudadano vaya con un problema complejo y encuentre el equipo más preparado y con mejores resultados va a depender de dónde viva más que de tenerlo o no cerca en el sistema sanitario. Por eso a lo que tiende la asistencia moderna es a centros que se complementen y se coordinen entre ellos, además de hospitales de cercanía que puedan atender los problemas más frecuentes y menos complejos.

Como consecuencia de nuestra anterior sectorización la asistencia hospitalaria en Granada ha presentados por razones obvias y bien conocidas, asimetrías e inequidades, en ambas direcciones. Volver a ella es una vuelta atrás. En el caso del paciente con cáncer, como enfermedad compleja donde las haya, es difícil garantizar la máxima experiencia y los mejores resultados en todos los equipos de cada hospital, y es mucho más probable que esto ocurra si concentramos todos los casos en los mismos grupos multidisciplinares (de cirujanos, oncólogos, patólogos, radiólogos, paliativistas, etc.) y evitamos las duplicidades que nos hacen perder experiencia y empeoran los resultados. Esto es aplicable a otras muchas especialidades y subespecialidades.

En la Facultad nos enseñan la importancia de las tres preguntas hipocráticas para enfocar el problema de un paciente: qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Nosotros con esta vuelta atrás, vamos a re-incorporar una cuarta pregunta de capital importancia: dónde vive.