No hay excusa

CELEBRAMOS el Día Internacional del Trabajo y desde UGT Granada creemos que este Primero de Mayo, es el momento ideal para cambiar las políticas y llenar la Gran Vía, ya que no existen excusas para no hacerlo. Ahora, la economía española lleva tres años creciendo; las estadísticas de empleo mejoran; lentamente, se reduce el paro; ya no hay amenaza de ruptura del euro; y las empresas han recuperado ya los niveles de beneficio de antes de la crisis. Estamos saliendo de la crisis, nos repiten.

No es verdad. Porque esos datos no se reflejan en una mejora de la calidad de vida de la clase trabajadora. Crece la economía, crecen los beneficios empresariales, pero las patronales siguen resistiéndose a que los salarios tengan una subida digna en los próximos años.

No hay excusas para no hacerlo. Para que no se tenga en cuenta las condiciones por las que atraviesa este país, donde los beneficios que están teniendo las empresas se quedan en ellas. Esos beneficios se han de repartir y han de llegar a los trabajadores y trabajadoras a través de los salarios, para que éstos sean dignos para vivir y que suba el consumo, con lo que la economía crecerá.

No hay excusas para que no se deroguen las dos reformas laborales. La derogación de las reformas laborales es una condición "necesaria", ya que sin derogación no va a ser posible avanzar en los objetivos sindicales y que se termine con la precariedad laboral que lleva a trabajadores y trabajadoras a cobrar nóminas por debajo del salario mínimo interprofesional. Sin contar los más de 35.000 parados que no cobran absolutamente nada, ni sus familias (quien las tenga) creándose cada día más pobreza en esta ciudad. Por tanto queremos empleo estable, salarios justos y que prevalezca el convenio sectorial sobre el convenio de empresa.

No hay excusas para no tener unas pensiones dignas y no que solo suba el 0,25%, tienen que subir el IPC para asegurar la sostenibilidad del futuro de las pensiones. Es necesario luchar contra la precariedad laboral, provocada por la reforma laboral, ya que la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios están dando lugar a una reducción de los ingresos por cotizaciones a la seguridad social y esta tendencia solo puede cambiar creando empleo de calidad y con mejores salarios ya que se trata de un problema del número de cotizantes y la baja calidad de las cotizaciones, provocado por el alto desempleo, la precariedad y los bajos salarios.

No hay excusas para seguir con la desigualdad de género que hay en nuestra sociedad. UGT quiere ser parte activa de la lucha contra la desigualdad "tanto en la desigualdad salarial de las mujeres como en la lucha contra la violencia machista". UGT está comprometida de forma social y ética con todos los ciudadanos y ciudadanas de este país y de esta provincia.

No hay excusas para que los que tienen no paguen impuestos. Hay que luchar contra el fraude, contra la corrupción y acabar con la situación por la que atraviesa este país, esta comunidad y especialmente esta provincia, donde unas pocos tienen mucho y donde hay muchos que no tienen nada y otros que no llegan a final de mes.

Por todo esto llamamos a todos los granadinos y granadinas a que se manifiesten en las concentraciones del Primero de Mayo tanto en Granada como en Motril bajo el lema "NO HAY EXCUSA".