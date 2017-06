Me gusta el fútbol, no la televisión

Aquello de "me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, es la mayor de mis aficiones", fue la letra de una canción que utilizó el primer canal televisivo de pago de España para hacer publicidad de sus emisiones deportivas futboleras. Era 1990. Con aquello empezó el final del fútbol en abierto, digamos que empezó la pérdida de los derechos de muchas cosas o simplemente empezó otro mundo y se inició el final del fútbol en los estadios, al menos tal como lo conocimos. Y, por supuesto, todo iba a ser ventajas para los espectadores, claro.

A mí me gusta el fútbol, por supuesto; pero en el campo. Lo llevo en la sangre desde que en algún momento de mi infancia mi padre me llevó al viejo Los Cármenes. Nunca he pagado por un canal televisivo para ver un partido. Alguna vez he ido a un bar para ver una semifinal de Copa de Europa y poco más. Oigo la radio, aunque tenga que oír a forofos y no a periodistas medianamente objetivos, y leo las crónicas. Luego puedo ver los goles o tres minutos de resumen cuando quiera en casi cualquier TV; pero el fútbol se vive en el estadio. No concibo pagar por ver un partido o que te vendan una oferta de canales y que el "gancho" sea el fútbol. Imagino que muchos de los que lo hacen son los que luego gritan gol del Madrid o del Barcelona cuando se lo marcan al equipo de tu ciudad, si tienes la suerte de que ese equipo juegue en primera. Ya en otra categoría, me quedo en casita.

Puede ser que eso de ver el fútbol en el salón de casa empiece a fastidiarse. Dicen que hay una burbuja financiera y que las compañías no están dispuestas a seguir pagando las cantidades multimillonarias que se piden por emitir los partidos en las plataformas de TV. No es que me alegre que se fastidie ese invento, pero tengo la impresión de que con ese dinero, excesivo, se pagan sueldos inmensos a jugadores que luego defraudan a la Hacienda o que simplemente son niños mimados, creídos y poco educados. Tengo la duda de si con ese dinero se mantienen a directivos que se auto perpetúan por años y años en sus puestos. Tengo la duda de si ese dinero podría servir para apoyar a otros deportes que exigen igual o más esfuerzo. Me pregunto si la discriminación al deporte femenino podría disminuir si tanto dinero no fuera para esos fines. Dudo si alguna vez llegaremos a saber que hay detrás de toda esa burbuja. No dudo que me guste el fútbol pero, desde luego, en el estadio.