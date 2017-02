Cuando Jiang Lizhang compró el Granada CF, en su discurso de bienvenida vendió que se trataba de un proyecto a largo plazo y dejó caer que incluso se podría mirar a Europa en algunos años. Cubriéndole las espaldas tenía a un nombre propio de este mundillo, Pere Guardiola, que a su vez consiguió que quien era el responsable de captación de la cantera del Real Madrid, cambiase uno de los clubes más grandes del mundo, por la dirección deportiva nazarí.

Con el mercado de verano, llegaron las prisas, los fichajes de última hora, y tras él, los 'engaños' a -o 'de', según se mire- nuevos miembros del club, que llegaron por la puerta grande, no dieron la talla y tuvieron que irse escondiéndose por los rincones. La llegada de Lucas sirvió para algo más que calmar los ánimos. Fue ese sorbo de esperanza que cada granadinista se bebió con la ida de Copa ante Osasuna. Pero la alegría duró poco y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo y sin frenos.

Jiang visitó Granada en diciembre para la ampliación de la Ciudad Deportiva y zanjar rumores. Pero quedaba enero para enmendar errores, y con todas las esperanzas puestas en este mercado, el granadinista, pese a que no suele hacer gala de paciencia, aguantó el tipo y confió hasta el final. Y ya saben cuál ha sido el resultado. Esta situación me recuerda mucho a una asignatura que di en la carrera, que venía a ser como filosofía del cine. Ahí me topé con La Paradoja del Comediante, de Diderot, obra que me marcó.

Esta viene a decir que los actores deben engañar al espectador para que, cuando vea la actuación, éste se sumerja del tal modo en la historia, que crea que es verdad lo que el actor ha interpretado. Para conseguirlo, el artista no debe sentir absolutamente nada, ya que cuanto menos sienta mientras actúa y el espectador crea lo contrario, mejor será este actor, pues estará engañándolo a la perfección. No sé por qué, pero creo que si ahora volviese a ser estudiante, y esto fuese pregunta de examen, la actuación de la directiva nazarí podría hacerme conseguir la matrícula de la asignatura.