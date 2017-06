En whatsapp se escribe como uno quiera

Los Borbones habrán podido ser muchas cosas en esta historia, pero cogidos de la mano de la Ilustración, plantaron en este país, al término de la guerra de Sucesión, una empresa tan digna como noble, una institución con una tarea que incluso a día de hoy lucha contra viento y marea por lucir y dar esplendor a la lengua. Es atacada, vapuleada, ignorada. Pero sin olvidar su misión, ella avanza con todos nosotros, como custodia. Estas palabras podrían ser perfectamente una oda a la Real Academia.

Si agudizan la vista los muy señores leones del Congreso, entre la cúpula del Ritz y las columnas del Prado, se la puede ver tímidamente. Su fachada escondida por la frondosa arbolada, parece que la envuelve en un halo de discreción y cobija del mundanal ruido de los turistas y del tráfico madrileño. Allí queda sin quejarse, afrontando las envestidas que cada cual le dedica cuando se da a luz una falta de ortografía que ciega todo tipo de orden y estética.

Es una cuestión de mero respeto que se sustenta en el amor a una lengua que ha hecho florecer un ingente volumen de brillante literatura. Cuando el padre del Quijote, escribía Cervantes con be no era para nada reprochable. Ni eso ni las miles de aparentes faltas que hubiera contempladas en los manuscritos de su magna obra. Por cuestiones tan obvias como que la Real Academia ni su ortografía existían por aquel entonces. Sólo las imprentas eran las que regulaban, y cada una la suya, los cánones pudorosos de estética, que luego se unificarían a principios del dieciocho. Tampoco puedo culpar a Leonor, la mujer de Machado cuando en sus cartas cometía algún error, y Antonio la correspondía con las mismas faltas, creando un marco íntimo y confidente como en pocos sitios más se ha podido ver de dos enamorados.

Parece ahora que los medios de mensajería rápida han dado luz verde a la mala escritura. Lo que en un inicio era una apócope por rentabilizar, ahora sin esa excusa y con descaro, se conduce a, no escribir corto, sino mal. Y no sólo los jóvenes, sino los que hace cuarenta años ya pasaron por la escuela. Esos sin lugar a dudas son los peores, porque sabiendo cómo es y sirviéndose de un autocorrector, destrozan sin vacilación la forma de comunicación. Alguien incluso me espetó lo de 'En Whatsapp se escribe como uno quiera' Y es que dentro de ese pazo de libertad, en el que cada cual puede abanderar la ignorancia como forma de vida, no entro. Pero teniendo en cuenta el engaño en el que están sumidos, me veo obligado, por compasión y convivencia, a informar por subsanar la falta. En cualquier caso, a veces uno tiene que reconocer la causa perdida a la primera por mucho honor que queramos dar a la Real Academia: ¿qué culpa tendrá el tomate, que lo saquen de la mata, lo metan en la lata y lo manden a Alicante?