Abusos en la Universidad

En una sociedad en continua ebullición es necesario que se produzca un hecho de especial gravedad para que se ponga el foco en un problema, aunque dicho problema no sea nuevo. Está ocurriendo estos días con la condena a siete años de un profesor de la Universidad de Sevilla por delitos de abusos sexuales sobre dos profesoras y una becaria. Distintos aspectos del caso han alarmado, con razón, a la opinión pública. En especial, no se entiende que el condenado hubiera continuado dando clases mientras las víctimas habían tenido que cambiar de Universidad o habían abandonado su carrera académica.

Al hilo de este caso hay quienes pretenden presentar a la Universidad española como una estructura cerrada y jerarquizada en la que el catedrático (catedráticas hay bastantes menos) ejerce su tiránica potestas allí donde no alcanza su auctoritas, o aunque la tenga. Es evidente que aún quedan vestigios a erradicar, pero, afortunadamente, nuestra Universidad ha cambiado, y continuará haciéndolo, hacia un modelo más transparente y horizontal.

Ocurre que, para contribuir a esos cambios, la Universidad como institución debe contar con instrumentos que le permitan prevenir y perseguir cualquier tipo de exceso que se cometa en su interior, algo que hasta hace poco tiempo apenas se había planteado.

En el marco de un Estado de derecho, la Universidad no puede suspender a un profesor acusado de abusos sexuales por más alarma social que se haya generado pues estaría vulnerando su presunción de inocencia. Es una decisión que, en su caso, podría adoptar únicamente el juez como medida cautelar. Sin embargo, tiene un amplio margen de actuación en dos ámbitos: la prevención de estas situaciones y la atención integral a las víctimas. En noviembre del año pasado, la Universidad de Granada aprobó un protocolo para la prevención y respuesta ante cualquier tipo de acoso, incluido, lógicamente, el sexual. No era una improvisación sino el resultado de muchos meses de trabajo. Su importancia estriba en que supone tomarse en serio un problema sobre el que demasiadas veces se ha pasado de puntillas o se ha mirado para otro lado. Ese es el camino. Debemos presumir que con procedimientos de actuación de estas características serán más difíciles las situaciones que tuvieron lugar en la Universidad de Sevilla hace unos cuantos años o, al menos, no llegará el momento de la condena penal con el agresor impartiendo docencia, como si no hubiera ocurrido nada, mientras las víctimas están fuera de la Universidad y han pasado años en tratamiento psicológico.