A por la Alcaldía

Sebastián Pérez ofreció ayer la primera rueda de prensa de su larga carrera a la Alcaldía. Habló del Nevada y después fue a lo suyo: declaró que "la gestión de Paco Cuenca es la peor de nuestra democracia". Lo hizo con el descaro y la credibilidad de un vendedor calvo de crecepelo. Aunque Cuenca no hiciera absolutamente nada lo haría mejor que José Torres, el alcalde de Sebas hasta que se declararon íntima enemistad. Y lo haría también infinitamente mejor que Sebas, si es que ve cumplido su rancio sueño infantil. ¿Razones? Se multiplican. Con Sebas como presidente del PP, presidente de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Granada se han producido catástrofes como las que siguen. Al alcalde, la delegada de Urbanismo y varios concejales populares se les abrió una investigación judicial por presunta corrupción. Sebas no se enteró. Hijos de dos investigados fueron contratados por el empresario García Arrabal, también investigado. Sebas no se enteró. La ciudad se arruinó completamente pese a que se vendieron hasta los muertos (verbigracia, Emucesa). Sebas no se enteró. El tren de Alta Velocidad, estando su partido en el Gobierno, se convirtió en un AVE alicorto y los plazos se demoraron sin que aún sepamos la fecha cierta de su llegada. Sebas no se enteró. La ciudad perdió los trenes convencionales y se convirtió en la única de España completamente aislada por ferrocarril. Sebas no se enteró. CajaGranada, absorbida por BMN y convertida ahora en el polizón de Bankia, ese transatlántico de las finanzas (Antonio Jara, dixit), se hundió pese a que el PP mantenía, gracias al nefasto pacto del Saray, a un buen número de representantes en los órganos representativos y de control. Sebas no se enteró. El Ayuntamiento compró una televisión que convirtió en un informacristo corrido (alcalde va, procesión viene) y generó una deuda escandalosa. Sebas no se enteró. Decenas de afines al PP entraron en el Ayuntamiento por la escalera de incendios para avivar el fuego. Sebas no se enteró. En el Centro Lorca se evaporaron varios millones de euros. Sebas no se enteró. Y paro porque no cabe. Sebas no se enteraba de nada, pero amenaza con batir todos los retos de permanencia en un cargo público (van 26 años) y ya pisa los talones de Jesús Quero. Su pasión por la política le ha ocupado tanto tiempo que tuvo que abandonar los estudios universitarios. Pero ha aprendido a fumar puros, a llevar escolta y a decir "evento" y "desarrollo sostenible". Suficiente, si se le añade un carné del PP, para ser alcalde de Granada.