La Alhambra, intocable

La paralización del proyecto del Atrio de la Alhambra sigue generando debate. Una vez descartada la idea original firmada por Álvaro Siza y Juan Domingo Santos por ser "invasiva" para el monumento, hay que buscar alternativas para mejorar el acceso de los visitantes, lo que estará condicionado por el nuevo sistema de entradas. Pero salen reflexiones que indican que no hace falta este tipo de intervención en la Alhambra. Que no pasa nada por esperar a la intemperie para sacar una entrada. Pero que hay cosas que no pueden ser bajo amenaza de perder la catalogación. El patrimonio hay que preservarlo frente a comodidades contemporáneas.