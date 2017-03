Alimentar palomas no es una cuestión generacional

La imagen habla por sí sola, una chica joven agachada dando de comer a las palomas. No, este acto no está bajo el monopolio de las personas mayores, el amor por este ave de dudosa fama no tiene barrera generacional. Estos animales, mal llamados 'las ratas del aire', son posiblemente la especie más numerosa de las ciudades, si no que se lo digan a los turistas de la plaza de San Marcos de Venecia. Quizás -solo es una elocubración- el sentimiento animalista haya llegado a tocar por fin a estas surcadoras del aire que llevan a cuestas una maldición social adquirida.