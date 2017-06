Hace ya un montón de años fui el receptor directo de un par de gilipolleces que no he conseguido olvidar. O mi memoria selectiva no funciona o he incubado una suerte de catálogo de lo que podría llamar memoria histórica -eso sí, personal e íntima- de la gilipollez. ¿Será que tengo cierta querencia o disponibilidad para el recuerdo de lo estúpido más que de lo inteligente? En fin, no sé, seguro que hay para esto un término en psicología que ahora no tengo ganas de consultar en Google.

Ambas memeces fueron dichas por dos personas distintas que no se conocían entre sí y en momentos diferentes, aunque más o menos por la misma época. En absoluto eran carcamales, y en ningún instante había percibido síntomas de su tendencia retrógrada. Pertenecían a mi quinta; es decir, veinteañeros entonces. Una -mujer- dijo que Easy Rider era "una tonta película de moteros". El otro -hombre- dijo que los Beatles eran "cuatro niñatos que chillaban". Desconozco qué ha sido de ellos. Es como si hubiera perdido dos paraguas. Me da igual si siguen por ahí sentenciando y si a pesar del paso del tiempo continúan con el despacho de sandeces para referirse a todo aquello para lo que sus entendederas no dan mucho de sí. O puede que dijeran aquello porque son de esos para los que la contracultura, o la cultura pop, o sencillamente la cultura de masas les parece asunto de baja alcurnia, un estofado para paladares vulgares y estómagos macarras. Quizá lo suyo ya fuera la high culture (o tal vez, precoces emprendedores, es que ya se concentraban en su futuro de másteres y no tenían tiempo para perderlo con rockeros y hippies). Bueno, a mí me pareció que se trataba de dos casos de dispepsia mental que les impedía -y supongo que les habrá seguido impidiendo, pero qué más da- conectar con algo grande que ocurrió hace justo medio siglo.

Fue un día en la vida: el 1 de junio de 1967. Aquellos "cuatro niñatos que chillaban" sacaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hace cincuenta años. Ya me queda menos para los 64, pero cuando los tenga seguiré tarareando When I'm Sixty-four y Getting Better recordando -probablemente emocionándome- que una de las canciones más geniales e imponentes de la historia del pop, A Day in the Life, se le ocurrió a John Lennon inspirándose en las noticias del Daily Mail.

Sí, leyendo un periódico.