Banderas entre 'selfies'¿Un secreto inconfesable?

La ciudad ha sumado estos días con la crisis catalana un nuevo elemento urbano: las banderas de España. Sobre todo por el centro, por lo que el sentimiento nacional está más a flor de piel que nunca. Un hecho que no dejan pasar los turistas, que se hacen 'selfies' con las banderas y las agitan como souvenir, algo inimaginable hace sólo unos meses.

LOS seis concejales del PP investigados en el caso Serrallo dicen que no tienen problema en entregar su acta para que Rocío Díaz sea alcaldesa, pero lo harán cuando se firme la moción de censura porque no se fían de Luis Salvador. Y C's responde que "la casa siempre hay que tenerla limpia, no sólo cuando vienen visitas". En estas, hay quien se pregunta si esta muestra de generosidad no esconde el secreto inconfesable de cerrar las puertas de la Alcaldía a Sebastián Pérez de cara a las próximas elecciones de 2019...