Báñez y los salarios

Decía nuestra ministra de empleo Fátima Bañez hace solo unos días,que es necesario que los salarios suban ahora que (según el Gobierno) la economía va bien. Hace ya años que somos muchos los que denunciamos que los recortes salariales han generado más pobreza, más desigualdad y un fenómeno muy grave que es el de la generación de una gran cantidad de trabajadores que ni trabajando llegan a final de mes. Así que le podemos decir a la ministra y al Gobierno aquello de "bienvenidos al club" de los que defendemos salarios dignos.

El problema es que seguramente la ministra esté más bien en clave de marketing buscando titulares de prensa bonitos que no sirven para cambiar la realidad preocupante de una gran mayoría de la clase media trabajadora. Solamente con el paso de unos pocos meses podremos pasar la "prueba del algodón" analizando las decisiones adoptadas por el Gobierno en materia de relaciones laborales y política salarial.

Así podremos valorar cuanto habrá subido el Gobierno el salario mínimo o saber si ha derogado los aspectos de la reforma laboral de 2012 que anulaban el instrumento de defensa de los trabajadores que suponían los convenios colectivos o si introduce criterios que fomenten la contratación pública preferente a las empresas que suban salarios y contraten trabajadores mediante contratos indefinidos en lugar de temporales, etc., etc.

Porque mi opinión es que en estos tiempos duros para muchos trabajadores y en especial para aquellos que están en desempleo (sobre todo los jóvenes), es inaceptable tomar el pelo a quienes lo pasan mal por el solo hecho de hacer declaraciones que solo sirven para quedar bien.

Por estos motivos cabe exigir la mayor coherencia entre lo que se dice cuando se está en el Gobierno y lo que se hace. Así que lo mejor será esperar que uno esté equivocado y que cuando pasen unos meses, la prueba del algodón a la que me he referido me desmienta a mi y no a la ministra de empleo.