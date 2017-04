¿Beneficios? sí, para la empresaLos plazos del metro

La lucha en el sector de la hostelería es algo que no cesa. Los trabajadores, que continúan desde 2013 con los sueldos congelados, reivindican un nuevo acuerdo que recoja unos derechos laborales dignos para el sector. Todo ello mientras la patronal no cede, se niega a una subida salarial y "reparte riquezas" pero de forma engañosa: creando puestos de trabajo a través de subcontratas, para que el trabajador cobre menos; ellos no tengan que tenerlo en plantilla, y así se ahorren un dinero.

EL consejero de Fomento garantizó ayer que se mantienen los plazos. Esto es, que el Metro de Granada se estrenará a mediados de mayo. Esperemos que sea así. Los granadinos, después de diez años de espera, están impacientes por subir a este medio de transporte que pretende revolucionar la movilidad de la ciudad y del Cinturón. La impaciencia es natural. Son ya muchos retrasos.