Si con la que ha caído en España en los últimos años de bárcenas, púnicas, tres por cientos, eres, cursos de formación y lo que quieran añadir a la lista -y lo que seguro que todavía está por venir- a usted le dicen que el polémico e histriónico ex alcalde de Jerez Pedro Pacheco se está comiendo la cárcel que se está comiendo por meter de matute a dos asesores en una delegación municipal y darle dinero para una casa a una hermandad del Rocío, quizás se lleve las manos a la cabeza. Muchos que sí lo hacen piensan que Pacheco está en una celda mientras que los pujoles de todo pelaje andan libres por la calle porque está pagando en diferido su famosa frase de que la Justicia es un cachondeo. Yo que no comparto ni de lejos esa rotunda afirmación -Dios nos libre en la España actual de rondar por los juzgados-, sí creo que bastantes se la toman a tal e intentan instrumentalizarla para conseguir fines que nada tienen que ver con que la verdad resplandezca y que los que se han saltado las leyes paguen por ello.

Así, asistimos estos días a una intensa campaña de desprestigio e intimidación contra la juez que está al frente del juzgado que investiga las principales macrocausas que afectan a la gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía. El Partido Popular, que es el principal impulsor de este nuevo episodio, basa su recusación en la existencia de una cuñada de la instructora -el cuñadismo es una de las plagas de este país- que realiza funciones auxiliares en uno de los entes administrativos que dio ayudas presuntamente irregulares. Órganos tiene la Justicia para decidir si algo de esta enjundia es causa como para apartar a una juez, que cumple de forma sobrada todos los requisitos para ocupar su puesto, o poner en la picota su profesionalidad.

Pero de lo que no cabe duda es que esto se hace porque el rumbo que ha tomado la instrucción desde que esta magistrada está al frente del juzgado no es del gusto del PP, que ve cómo el globo de la causa general contra la Junta se desinfla poco a poco, en vísperas de que se inicie el juicio que va a sentar en el banquillo a dos ex presidentes. Lo que ellos hacen ahora no es, por cierto, muy diferente de lo que se intentó hacer desde la trinchera contraria cuando otra instructora dirigía en otra dirección la investigación de los mismos casos. Entonces ponía el grito en el cielo. Un intento claro de mediatizar la Justicia y, como diría Pacheco, tomársela a cachondeo.